Le cargo de 19 000 tonnes de la marine américaine s’échoue à Bahreïn

La marine américaine a lancé une enquête sur la façon dont son cargo de 19 000 tonnes, l’USNS Alan Shepard, s’est échoué ce week-end à Bahreïn, au Moyen-Orient.

Dans une déclaration à Fox News, le porte-parole de la 5e flotte américaine, le Cmdr. Tim Hawkins a déclaré que l’USNS Alan Shepard « s’est échoué alors qu’il se déplaçait sous sa propre propulsion du chantier naval ASRY à Al Hidd vers une jetée du port de Khalifa Bin Salman.

« Aidé par des remorqueurs, Alan Shepard a manœuvré par ses propres moyens ce matin à marée haute et est amarré en toute sécurité à quai à Bahreïn », a-t-il ajouté. « Aucun membre du personnel n’a été blessé. Une enquête sur les circonstances de l’échouement est en cours. »

Environ 85 membres d’équipage se trouvaient à bord du navire au moment où il s’est échoué.

Le navire transporte des marchandises sèches et des munitions et a été mis en service en 2007, selon le Naval Vessel Register.

En 2017, l’USS Antietam s’est échoué dans la baie de Tokyo, déversant environ 1 100 gallons de fluide hydraulique dans ses eaux, selon Stars and Stripes.

Une enquête de la Marine a par la suite conclu que l’ancien commandant du destroyer lance-missiles était « l’ultime responsable » de l’incident, a ajouté le site Internet.

Cet incident a laissé une facture de réparation d’au moins 4,2 millions de dollars, et l’enquête de la Marine a révélé que « le jugement et la prise de décision du capitaine Joseph Carrigan, y compris ses actions qui ont distrait ou précipité l’équipe du pont » étaient principalement à blâmer, selon Stars and Stripes.

Plus récemment, deux navires de guerre de la marine américaine ont été contraints d’effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter une collision frontale dans la baie de San Diego fin 2022.

Une vidéo mordante publiée sur cet incident a montré le moment où le destroyer lance-missiles USS Momsen s’est approché du navire de débarquement du quai sortant USS Harper’s Ferry. Les navires semblaient se diriger directement l’un vers l’autre avant que l’USS Momsen de 544 pieds ne fasse un virage serré vers le port, ou vers la gauche, pour éviter le plus grand USS Harper’s Ferry de 610 pieds.

Les navires se croisent sans incident ni blessure de la part des membres d’équipage à bord. La quasi-collision a eu lieu dans une section étroite du chenal entre Naval Base Point Loma et Naval Air Station North.

