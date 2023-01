Le cardinal Zen de Hong Kong assistera aux funérailles de Benoît XVI

HONG KONG (AP) – Le franc-parler catholique romain Joseph Zen de Hong Kong quittera la ville du sud de la Chine cette semaine pour rendre hommage au défunt pape émérite Benoît XVI dans la Cité du Vatican, a déclaré mardi son secrétaire.

Zen, un évêque à la retraite de 90 ans, assistera à la messe funéraire, dirigée par le pape François, sur la place Saint-Pierre jeudi et rentrera à Hong Kong samedi, a indiqué le secrétaire.

Benoît est décédé samedi à l’âge de 95 ans, 10 ans après sa retraite de la papauté – la première à le faire en 600 ans – et après une santé de plus en plus fragile.

Zen et cinq autres personnes à Hong Kong ont été condamnées à une amende en novembre après avoir été reconnues coupables de ne pas avoir enregistré un fonds aujourd’hui disparu qui visait à aider les personnes arrêtées lors de manifestations généralisées en faveur de la démocratie en 2019 à Hong Kong.

Il a été arrêté pour la première fois en mai de l’année dernière, soupçonné de collusion avec des forces étrangères en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Son arrestation a envoyé une onde de choc dans la communauté catholique, bien que le Vatican ait seulement déclaré qu’il surveillait de près l’évolution de la situation.

Bien que Zen n’ait pas encore été inculpé d’accusations liées à la sécurité nationale, il a été accusé de ne pas avoir correctement enregistré le Fonds de secours humanitaire 612, qui a aidé à payer les frais médicaux et juridiques des manifestants arrêtés. Il a cessé ses activités en octobre 2021.

The Associated Press