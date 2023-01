Le cardinal revendique un « complot secret » pour évincer le pape François – médias

Le clergé de tendance conservatrice veut le départ du pontife progressiste, selon le quotidien italien La Stampa

Après la mort du pape Benoît XVI, un groupe de cardinaux du Vatican s’est lancé dans un projet visant à faire pression sur le pape François en exercice pour qu’il démissionne, a déclaré un ecclésiastique anonyme à La Stampa, basée à Turin. Cette révélation d’un complot soi-disant secret a été reprise par d’autres médias, notamment plusieurs tabloïds au Royaume-Uni.

L’Express et le Daily Mail ont tous deux publié leur version de l’histoire lundi, faisant référence à un article paru dans La Stampa la veille. Les deux portent la citation d’un cardinal anonyme – dit être italien – que le plan se déroulera le long “divers axes et phases” mais dans le seul but de placer la papauté “sous un tel stress que François devra démissionner.”

Les comploteurs sont une minorité en ce moment, ils auront donc besoin de temps pour affaiblir François et convaincre d’autres cardinaux, aurait déclaré la source. Leur campagne se concentrera soi-disant sur le pontife “choix doctrinaux” qui ont nourri le mécontentement des catholiques les plus conservateurs – notamment concernant l’homosexualité, l’avortement et le divorce – ainsi que sur sa santé défaillante.

Francis, 86 ans, a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours de la dernière année et a parfois dû utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer.

Lire la suite L’ancien pape Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans

Son prédécesseur Benoît XVI a pris la décision inhabituelle de démissionner en février 2013, invoquant son âge avancé. Il est décédé le mois dernier, à 95 ans. Selon les spéculations des médias, le « comploteurs » ne souhaitait pas bouger contre François du vivant de Benoît, pour éviter la situation sans précédent d’avoir deux papes vivants à la retraite.

La Stampa a vu quelque chose de suspect dans le fait que François a récemment rencontré le cardinal Georg Gaenswein, l’ancien secrétaire personnel de Benoît et toujours officiellement préfet de la maison papale, qui reste douloureux que le nouveau pontife l’ait essentiellement mis à la retraite sauf en nom.

Le média italien a déclaré que François avait abordé les accusations du cardinal d’origine allemande dans son sermon du dimanche, disant aux fidèles que “Le commérage est une arme mortelle, il tue, il tue l’amour, il tue la société, il tue la fraternité.”

Francis a également fait plusieurs gaffes politiques ces derniers mois. Le Vatican a présenté ses excuses à la Russie pour l’interview du pape avec un magazine jésuite américain, dans laquelle il avait décrit les Tchétchènes musulmans et principalement bouriates bouddhistes comme les “le plus cruel” Les Russes. Moscou a protesté contre l’offense contre les communautés minoritaires, tandis que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a critiqué les propos du pape comme “étrange” et “peu chrétien.”

Le mois dernier, François a décrit le conflit en Ukraine comme “une guerre mondiale” ajoutant que de telles guerres commencent “quand un empire commence à s’affaiblir.”