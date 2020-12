Dans le livre, Pell réfléchit à son procès et aux événements actuels dans l’Église catholique et dans le monde, disant à un moment donné que, malheureusement, Trump est « un peu barbare, mais à certains égards important, il est « notre » (chrétien) barbare. «

S’exprimant lors de la conférence de presse virtuelle, Pell a déclaré que les chrétiens ont le devoir de faire connaître leurs valeurs dans la sphère publique et a déclaré que Trump avait apporté une « contribution positive », en particulier avec ses trois choix à la Cour suprême, dont deux sont catholiques.

« Dans d’autres domaines, je ne sais pas s’il a eu suffisamment de respect pour le processus politique et il est important que les gens pensent qu’ils ont une chance équitable », a déclaré Pell. « Et si ce n’est pas le cas, cela doit être très, très clairement établi, car ce n’est pas une mince affaire d’affaiblir la confiance dans les grandes institutions publiques. »

Pell a quitté son poste de préfet du ministère de l’Économie du Vatican en 2017 pour être accusé d’avoir agressé sexuellement deux garçons de choeur de 13 ans dans la sacristie de la cathédrale de Melbourne en 1996. Après la disparition d’un premier jury, un deuxième condamné lui à l’unanimité et il a été condamné à six ans de prison. La condamnation a été confirmée en appel, mais a ensuite été rejetée par la Cour suprême d’Australie, qui a statué à l’unanimité en avril qu’il y avait un doute raisonnable dans le témoignage de son seul procureur.

Pell a de nouveau suggéré qu’il y avait des preuves – mais aucune preuve – que ses poursuites étaient liées à son travail pour réformer les finances troubles du Vatican. Pell a rencontré une opposition farouche de la vieille garde italienne du Vatican pendant les trois années où il a cherché à imposer la transparence financière internationale, la budgétisation et les normes comptables à la bureaucratie du Saint-Siège.

Il a répété des rapports des médias italiens sans fondement et sans fondement suggérant que de l’argent était envoyé du Vatican en Australie pour influencer ses poursuites. Il n’y a aucune preuve qu’une enquête active soit en cours en Australie ou au Vatican.

« Je suis convaincu que l’argent est passé de Rome à l’Australie à cette époque, mais je n’ai aucune preuve de l’endroit où cela s’est terminé », a-t-il déclaré. «Une autre image que j’ai utilisée est qu’il y a de la fumée, mais nous n’avons aucune preuve d’incendie. Mais je viens d’un pays de feu de forêt, et parfois tout l’État est couvert de fumée. «

Pell a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de demander une compensation au gouvernement australien pour son incarcération et a déclaré qu’il avait l’intention de partager son temps entre Sydney et le Vatican, où il a déclaré avoir rencontré plusieurs de ses anciens associés et amis. depuis son retour cet automne, y compris le pape émérite Benoît XVI.