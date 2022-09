Le cardinal Joseph Zen, 90 ans, entame son procès à Hong Kong pour collusion étrangère

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un cardinal catholique romain de 90 ans, qui a été arrêté plus tôt cette année par le Parti communiste chinois (PCC) pour avoir prétendument collusion avec des forces étrangères en omettant d’enregistrer son fonds caritatif pro-démocratie auprès du gouvernement, commence son procès officiel lundi à Hong Kong.

Le cardinal Joseph Zen, ancien archevêque de Hong Kong, a été arrêté sans ménagement avec quatre autres défenseurs de la démocratie en mai pour avoir prétendument collaboré avec des forces étrangères en violation d’une loi sur la sécurité nationale imposée par le PCC, d’après Crux.

Les cinq personnes ont été spécifiquement accusées de ne pas avoir enregistré un fonds de secours aujourd’hui disparu utilisé pour renflouer les manifestants et payer les frais juridiques des Hongkongais qui ont manifesté en 2019 contre un projet de loi controversé autorisant l’extradition vers la Chine continentale.

En plus de Zen, l’avocate Margaret Ng, la chanteuse-activiste Denise Ho, l’universitaire Hui Po-keung, l’ancien législateur Cyd Ho et l’activiste Sze Ching-wee, qui a été secrétaire général du fonds avant sa fermeture en octobre dernier, sont également jugés. Les cinq ont soumis des plaidoyers de non-culpabilité. Zen est en liberté sous caution depuis le 11 mai.

“Je tiens à souligner que Hong Kong est une société avec l’État de droit où aucune organisation ou individu n’est au-dessus de la loi et toutes les infractions seront poursuivies conformément à la loi », a déclaré à l’époque le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. « Nous nous opposons fermement à tout acte qui dénigre l’État de droit à Hong Kong. et s’immisce dans ses affaires.”

Frank Wolf, un ancien membre du Congrès américain de Virginie qui siège à la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), a récemment écrit un éditorial pour Fox News Digital dans lequel il a qualifié les accusations contre Zen de “fausses” et a écrit qu’il est “profondément préoccupé par sa sécurité et son bien-être.”

“Le gouvernement chinois a rompu ses promesses et éviscère l’état de droit et les libertés civiles à Hong Kong”, a écrit Wolf. “La liberté religieuse en tant que droit fondamental en souffrira inévitablement également. En fait, nous assistons sous nos yeux à cette ville libre se transformant en une société de plus en plus répressive où personne ne résiste à la tyrannie gouvernementale, y compris les chefs religieux et les communautés.”

“Le cardinal Zen n’est pas seulement un militant pour la démocratie à Hong Kong, mais il a également été un défenseur infatigable et franc de la liberté religieuse et des droits de l’homme en Chine”, a également déclaré Wolf. “C’est un héros et un modèle pour beaucoup.”

L’USCIRF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Les avertissements répétés de Zen au Vatican concernant la répression accrue du PCC contre les minorités religieuses et les personnalités publiques qui résistent au gouvernement ont toujours été accueillis avec peu de réponse, ce qui a incité le cardinal à blâmer le secrétaire d’État du Vatican, Pietro Parolin, pour avoir tenu les dirigeants de l’Église dans l’ignorance sur de telles questions. .

Zen a également critiqué le pape François, dont il a blâmé les origines sud-américaines pour la diplomatie détendue du Saint-Siège avec la Chine, affirmant que le pape n’était pas familier avec les “communistes au pouvoir”.

“J’essaie d’expliquer, en me souvenant que le pape François vient d’Amérique du Sud, où les communistes sont les gentils qui défendent les pauvres contre l’oppression des régimes militaires en collusion avec les riches, alors il peut avoir de la sympathie pour eux”, a déclaré Zen en 2020. “Il n’a pas l’expérience directe des communistes au pouvoir, oppresseurs des peuples.”

Le président chinois Xi Jinping aurait refusé une offre de rencontre avec le pape François alors que les deux se trouvaient au Kazakhstan à la même heure la semaine dernière, selon Reuters.

