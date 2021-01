Les tests effectués trop tôt après l’exposition peuvent donner des résultats faussement négatifs, car le virus n’a pas encore eu le temps de s’accumuler à des niveaux détectables. On pense que les gens sont porteurs de la plus grande quantité de virus au moment où leurs symptômes apparaissent, s’ils en ressentent du tout.

Dans un communiqué, l’archidiocèse a déclaré que le cardinal «n’a pas été testé positif, se sent bien et ne présente aucun symptôme». Joseph Zwilling, un porte-parole de l’archidiocèse, a déclaré que le cardinal était régulièrement testé, avait été testé négatif depuis l’interaction et serait testé à nouveau «dans quelques jours». Il n’a pas précisé quel type de tests ont été utilisés ni le moment où le cardinal a été testé après l’interaction.

« Il n’a eu aucun événement public, et toutes ses réunions se sont déroulées via Zoom, etc. », a déclaré M. Zwilling dans un courrier électronique, faisant référence au cardinal. «Nous annonçons aujourd’hui parce que l’exposition a été confirmée, et les premiers événements publics – la messe demain soir et dimanche matin – étaient à venir, et il ne sera évidemment pas présent pour ces événements.

Le cardinal «continuera à suivre les protocoles de santé et de sécurité selon les instructions des professionnels de la santé, tout comme d’autres membres de son personnel qui ont également eu des contacts étroits avec cette personne», indique le communiqué.

Le cardinal Dolan est l’une des figures les plus influentes du catholicisme américain, et l’archidiocèse de New York est le deuxième plus peuplé des États-Unis, avec plus de 2,8 adhérents vivant sur un territoire qui s’étend de Staten Island à la vallée de l’Hudson.

Il avait célébré la messe dimanche dernier à la cathédrale Saint-Patrick et avait interagi avec d’autres prêtres et le personnel de la paroisse, tous portant des masques, à ce moment-là, selon vidéo en ligne du service.