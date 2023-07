Le cardinal dit que la visite du pape dans la petite communauté catholique de Mongolie montrera son dévouement

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le jeune cardinal en charge de la petite communauté catholique de Mongolie a déclaré lundi que la prochaine visite du pape François dans un pays qui ne compte que 1 450 catholiques est la preuve de sa volonté de se rendre dans les coins les plus reculés du globe pour s’occuper même d’un poignée de fidèles.

Le cardinal italien Giorgio Marengo, missionnaire en Mongolie depuis deux décennies, s’est adressé aux journalistes après avoir prononcé un discours sur la façon dont les missionnaires catholiques « chuchotent » l’Évangile là-bas dans l’espoir de répandre la foi, simplement et tranquillement et en tête-à-tête. des relations.

« Lorsque vous chuchotez, vous chuchotez à un individu ou à quelques personnes, vous ne pouvez pas chuchoter à plusieurs personnes en même temps car elles ne vous entendront tout simplement pas », a-t-il déclaré. « Et je pense que cette visite manifestera aussi d’une manière ou d’une autre l’attention que le (pape) a pour chaque individu, chaque personne qui s’embarque dans ce voyage de foi. »

Francis’ 31 août-sept. La visite du 4 janvier le conduira dans un pays pris en sandwich entre la Chine et la Russie à une époque de tensions entre le Vatican et les deux : ce week-end, François a cédé à la nomination unilatérale par Pékin en avril d’un nouvel évêque pour Shanghai et a officiellement confirmé la décision. Et en Russie, le Saint-Siège tente de trouver un équilibre diplomatique avec Moscou au sujet de son invasion de l’Ukraine.

Marengo a refusé de spéculer sur les implications diplomatiques du voyage, soulignant que la première visite papale en Mongolie était une preuve supplémentaire de la façon dont « le cœur de François brûle d’amour pour l’église universelle, et en particulier l’église où elle vit dans un contexte minoritaire ».

Il a dit qu’il n’y avait que 1 450 catholiques dans le pays, la plupart dans la capitale Oulan-Bator. Selon les statistiques de l’association catholique Aid to the Church in Need, la Mongolie est à 53 % bouddhiste tantrique, 39 % athée, 3 % musulmane, 3 % chamane et 2 % chrétienne.

Au cours de la visite, François présidera une réunion interconfessionnelle et inaugurera une nouvelle maison de charité catholique qui fournit une assistance aux pauvres, aux démunis et aux femmes ayant besoin d’un abri contre la violence domestique.

Marengo, 49 ans, qui est devenu le plus jeune cardinal lorsque François l’a contacté l’année dernière, a déclaré qu’il espérait que cette visite aiderait les fidèles mongols à comprendre qu’ils faisaient partie d’une religion mondiale.

« J’espère… qu’ils sentiront à quel point l’Église catholique est large dans le monde », a-t-il dit, ajoutant qu’il n’est pas facile de ressentir cela en Mongolie parce que les catholiques sont si peu nombreux, a-t-il dit.

Nicole Winfield, l’Associated Press