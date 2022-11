Le cardinal de Hong Kong Joseph Zen reconnu coupable d’avoir travaillé avec un fonds de secours

Un tribunal de Hong Kong a déclaré vendredi le cardinal Joseph Zen, le haut clerc catholique romain le plus franc de la ville et son évêque émérite, coupable de ne pas avoir correctement enregistré un fonds humanitaire aujourd’hui disparu.

Le fonds a aidé des dizaines de manifestants arrêtés lors des manifestations soutenues en faveur de la démocratie qui ont secoué Hong Kong il y a trois ans. Il offrait aux particuliers une aide financière et payait leurs frais juridiques et médicaux.

La juge Ada Yim a condamné Zen à une amende de 4 000 dollars HK (512 dollars) pour ne pas avoir enregistré le fonds en vertu de l’ordonnance sur les valeurs mobilières, une loi de l’époque coloniale datant de 1911. En raison des manifestations de 2019, Yim a déclaré que le gouvernement avait la responsabilité de réglementer les groupes liés aux organisations politiques. , indépendamment des attaches locales ou outre-mer, pour “protéger la sécurité nationale, la sérénité publique et l’ordre public”.

Les autres anciens administrateurs et un secrétaire du fonds humanitaire, dont l’avocat principal Margaret Ng, l’universitaire Hui Po-keung et la chanteuse populaire Denise Ho, ont également été reconnus coupables et condamnés à une amende par Yim.