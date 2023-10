Suite à la messe de clôture de la première session du Synode sur la synodalité à Rome en octobre dernier, le cardinal Blase Cupich, archevêque de Chicago, s’est entretenu avec AmériqueLe correspondant du Vatican à propos de son expérience de la réunion et du document de synthèse du synode, publié le 29 octobre.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Gerard O’Connell : Quelle est votre opinion globale sur le document de synthèse ?

Cardinal Cupich : Le document n’est pas aussi important que l’expérience que nous avons vécue. Je pense que le document tente de transmettre cette expérience. Et ça fait du bon travail. Mais j’espère que nous pourrons rapporter cette expérience chez nous et la partager avec notre peuple, car c’est vraiment le sujet du synode. C’est une nouvelle façon d’être une église.

Dans le même temps, le document appelle à une codification des synodes à l’avenir. [being] faire dans ce sens, plutôt que de revenir à ce que nous faisions auparavant. C’est une déclaration très importante, exprimée haut et fort dans ce document.

Nous savions qu’il y avait des gens dans la vie de l’Église et dans la salle synodale qui avaient des doutes sur la synodalité elle-même en tant que modèle de vie de l’Église. Des appels ont été lancés pour développer [that model], théologiquement, pour que nous soyons clairs à ce sujet. Mais il ne fait aucun doute que ce n’est pas seulement une nouvelle façon dont l’Église va fonctionner, mais, en fait, [that it is] puiser dans les racines de notre tradition. L’Église est synodale depuis le début. Ce que nous faisons, c’est récupérer quelque chose qui peut nous être très utile en ce moment.

GO : Vous avez participé aux synodes passés. En quoi le fait que des non-évêques votent a-t-il changé les choses ?

Au lieu de demander aux évêques de dire : « C’est ce que dit notre peuple », lors des anciens synodes, ce que nous avons essayé de faire de notre mieux, nous avions en fait des gens présents. Des jeunes, des personnes âgées, des religieux et des religieuses qui, en fait, étaient sur le terrain dans le ministère pastoral, qui ont donné leur voix d’une manière nouvelle, stimulante et d’une manière qu’un évêque ne pouvait peut-être pas dire auparavant.

Il y a eu un paragraphe qui a été adopté à une écrasante majorité sur la participation des non-évêques à cela : est-ce que cela enlève d’une manière ou d’une autre la compréhension qu’il s’agit d’un synode des évêques ? Et il y a eu une large acceptation du fait que les non-évêques devraient en faire partie parce que cela ne constitue pas une menace. Cela permet aux évêques d’avoir cette interaction immédiate avec la voix de toute l’Église.

C’est important. On m’a fait remarquer que si vous regardez les votes et que vous supprimez tous les non-évêques qui faisaient partie du synode, les propositions sont quand même adoptées à 75 pour cent.

GO : Mais même dans ce document, ils parlent de la nécessité de clarifier s’il s’agit d’un Synode des évêques ou d’une assemblée des évêques. Certains ont soulevé des objections.

Ils l’ont fait, mais je pense qu’il y avait certaines propositions qui disaient très clairement que les non-évêques devraient faire partie de [the process] aller de l’avant dans le futur.

GO : Vous ne voyez donc pas de retour en arrière.

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de revenir en arrière. Nous avons fait de réels progrès ici et les évêques ont apprécié la présence de laïcs. Ce n’était pas [simply] le tolérant. Peut-être qu’il y avait des voix qui avaient des difficultés avec cela parce qu’elles voulaient que ce soient tous des évêques. [but] très peu. Dans l’ensemble, les évêques ont très bien interagi avec les laïcs autour des tables.

GO : L’un des grands développements de ce document est le rôle des femmes dans l’Église.

Nous parlons ici d’un véritable changement de paradigme. Nous reconnaissons le fait que les femmes portent de facto la vie de l’Église, à de nombreux niveaux, pour la rendre opérationnelle au quotidien. Mais je pense qu’il ne suffit pas de reconnaître cela ; il s’agit également de savoir comment inclure les femmes dans les prises de décision importantes, comment les placer dans la vie de la communauté afin que leur leadership soit considéré, respecté et protégé.

[The document] parle de différents ministères qui pourraient être créés à cette fin. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions sur les femmes diacres, et cela n’a pas été résolu ici. Mais il était très clair que l’assemblée demandait une étude et que nous espérions que nous aurons les résultats d’ici la prochaine [synod meeting]. J’imagine que cela va être repris.

Mais il ne s’agit pas seulement [making] tout sur les femmes diacres. Il doit y avoir une autre façon de respecter le fait que les femmes apportent un don particulier à la vie de l’Église, qui, s’il est absent, appauvrit l’Église. Comment profiter de leurs dons et charismes ? C’est un programme qui n’est pas encore terminé.

GO : D’après ce que j’ai entendu, il y avait un sentiment très fort parmi les participants au synode que les femmes doivent être reconnues et avoir des espaces ouverts pour elles dans des postes de décision et de responsabilité. Ils ont cité l’exemple du pape nommant des femmes à la Curie romaine.

Les gens en sont ravis. Il y a un réel sentiment d’importance à cela. De nombreux évêques dans différentes parties du monde ont déclaré que les femmes dirigent des communautés où il n’y a pas assez de prêtres. Ils reconnaissent que dans de nombreux [countries] des femmes de l’hémisphère Sud jouent déjà un rôle majeur. Mais comment se fait-il qu’ils ne soient pas reconnus comme tels ?

En ce qui concerne la question d’être curé de paroisse, qui semble lier celui qui préside l’Eucharistie à la direction effective : est-ce un lien absolument nécessaire ? Ou peut-il y avoir un leader d’une communauté qui ne préside pas l’Eucharistie mais qui a néanmoins la même responsabilité, la même autorité et le même rôle au sein de la communauté qu’un pasteur ?

GO : Alors, prévoyez-vous qu’ils puissent reconnaître de nouveaux rôles, de nouveaux ministères pour les femmes ?

Cela pourrait être le cas, mais je dirais qu’en discutant avec certains évêques, ils me disent déjà qu’ils ont des femmes qui servent « comme pasteurs », qui sont à la tête des communautés parce qu’elles n’ont pas assez de prêtres. Ils n’ont cependant pas le titre. Comment pouvons-nous reconnaître officiellement cela, plutôt que de considérer cela comme une sorte d’exception ? Je pense que nous devons nous poser la question suivante : ces rôles des laïcs dans la vie de la communauté aujourd’hui ne sont-ils qu’une question de substitution temporaire [them because of] la pénurie de prêtres ? Ou y a-t-il quelque chose dans leur baptême qui, en fait, leur permet d’assumer ces rôles non seulement de manière temporaire, mais comme faisant réellement partie du ministère qui appartient à leur baptême ?

GO : J’ai été frappé par l’accent mis sur le baptême dans ce document et sur la dignité et l’égalité qui découlent du baptême.

Revenir à la réflexion que Timothy Radcliffe, OP, a donnée sur l’autorité. Il a dit : « Nous devons partir du principe [that] chacun a autorité par son baptême. C’est un autre type d’autorité. Mais tout le monde a de l’autorité. Il ne s’agit donc pas de mettre en péril l’autorité de quelqu’un. Ce n’est pas un jeu à somme nulle.

Si vous êtes coresponsable, vous avez également une co-autorité. Vous ne pouvez pas séparer ces deux-là. Alors, comment reconnaître l’autorité innée, le baptême d’autorité des laïcs de manière à contribuer à la construction de la vie de la communauté ? C’est une réflexion très importante qu’il nous a donnée ; ça a fait tourner les têtes. Les gens en parlaient. Ils n’avaient jamais entendu dire auparavant que tout le monde avait une autorité, une sorte d’autorité différente. Parce que vous ne pouvez pas dire que nous sommes tous coresponsables si vous ne le reconnaissez pas.

GO : L’un des autres grands problèmes était la question de la formation. Le pape a fait une intervention très puissante sur la formation. Et la formation apparaît à plusieurs endroits dans ce document.

Il s’agit de s’assurer que les personnes qui sont appelées dans la vie de l’Église à offrir des services à notre ministère, que nous investissons en elles ; nous ne profitons pas de leur bonne volonté et de leur générosité pour les placer dans une situation sans leur fournir les ressources nécessaires pour s’épanouir dans cette position. Ce n’est pas seulement une question de personnes efficaces et qui accomplissent des choses. Mais comment y réfléchissent-ils dans le cadre de leur vie de baptême ? C’est important.

Il y avait une autre chose qu’il ne fallait pas manquer dans la formation : le nouveau ratio fondamental pour les séminaires ne permet pas aux femmes d’être impliquées en tant que formatrices. Mais le document que nous avons adopté affirme clairement que les femmes doivent être impliquées non seulement dans l’enseignement, mais aussi dans le travail de formation. Il pourrait y avoir une discussion ouverte sur ce que cela signifie.

GO : Il y a eu beaucoup de discussions sur les évêques au synode. Le document comprenait une proposition visant à rechercher des moyens d’évaluer la performance d’un évêque, à revoir les critères de candidature aux évêques et à demander si le rôle du métropolite devait être revisité.

Ces questions n’ont jamais été soulevées auparavant. Vous savez, chaque organisation crédible dispose d’une sorte d’outil d’évaluation, d’évaluation des performances des personnes. Nous le faisons, et de nombreux diocèses le font désormais, avec les prêtres ; nous le faisons avec les laïcs, etc. Je pense donc que j’en serais heureux. Il ne s’agit pas de critiquer l’évêque. Mais comme toute évaluation des performances, elle est effectuée de manière à permettre à l’individu de progresser dans le travail qu’il accomplit, car vous pouvez encourager les choses qui se passent bien et également répondre aux préoccupations. Il s’agit d’une manière mature d’aider un individu à grandir au sein de son propre ministère et service.

Ils ont également parlé de la nécessité d’une plus grande participation dans la sélection des évêques. J’ai toujours été pour ça. Il devrait y avoir une consultation large et large. Mais [it should include] aussi des gens qui connaissent vraiment l’individu. Vous ne pouvez pas simplement ratisser large. Cela met beaucoup de pression sur les nonces pour pouvoir mener une enquête très sérieuse sur l’endroit où la personne envisagée a servi et s’assurer qu’elle obtient la bonne liste.

GO : Vous obtenez donc l’avis de profanes ?

Oui, et des religieuses et des prêtres, pas seulement des évêques. Autrefois, les évêques étaient les seuls à être interrogés sur ces questions. Il était également intéressant qu’il y ait un appel à évaluer les nonces.

C’est une question plus large en ce qui concerne le Saint-Siège. UN…