Le carburant russe se vend toujours malgré les sanctions – voici qui achète

Alors que la Russie fait face à des pertes croissantes sur le champ de bataille, l’augmentation progressive des sanctions a créé sa propre pression depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février de cette année. Dirigées par les États-Unis et l’Union européenne, les sanctions contre le secteur énergétique massif de la Russie ont forcé l’économie russe à remplacer les pertes du marché européen par des ventes d’énergie légales et illicites.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a publié un décret interdisant l’importation de produits pétroliers russes, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de produits du charbon à compter du 8 mars 2022. L’Union européenne, un marché beaucoup plus vaste pour l’énergie russe, cessera important la plupart du pétrole brut russe en décembre et cessera d’importer des produits pétroliers russes raffinés deux mois plus tard.

Dans l’ensemble, les exportations de pétrole brut via des cargos ont eu tendance à baisser en mai, juin et juillet, la Chine, l’Inde et l’Italie étant les principales destinations du pétrole brut russe, selon les données de la société d’analyse du commerce des navires KPLER. Au cours de la première quinzaine de septembre, les expéditions maritimes de pétrole brut russe ont continué de baisser, de 314 000 barils par jour par rapport au mois précédent, plaçant les exportations par bateau aux niveaux les plus bas depuis le début de la guerre, selon S&P Global Insights.

Cependant, le pétrole n’est pas la seule source d’énergie produite par la Russie, et les États-Unis et l’UE ne sont pas les seuls marchés pour ces produits. Les expéditions de pétrole sont encore relativement stables pour la Russie, car des pays comme la Chine et l’Inde ont pris le relais des pays de l’UE qui se sont sevrés du pétrole, et la Russie a toujours du GNL, du charbon et de l’énergie nucléaire pour aider l’économie à flotter également.

Afin de rendre les produits pétroliers plus attrayants pour des clients comme l’Inde et l’Indonésie, la Russie a offert des remises assez importantes – en moyenne 30 dollars le baril – par rapport au pétrole brut Brent, ce qui a également profité au Sri Lanka, au Pakistan, au Bangladesh et à Cuba. , toutes les économies émergentes aux prises avec l’inflation, comme l’a rapporté Business Insider. Bien que, selon S&P, les remises sur le pétrole brut russe diminuent, certains analystes pensent qu’elles persisteront, rendant les importations de pétrole brut russe très acceptables pour les pays les plus pauvres.

« Les deux premières cargaisons russes sont arrivées [to Sri Lanka] de Primorsk et Novorossiysk, ports situés respectivement en mer Baltique et en mer Noire », a déclaré Thanh-Long Huynh, directeur général de la société d’analyse de données QuantCube, au Financial Times. “Puisque ces ports desservaient historiquement les ports européens, ils indiquent le développement de nouvelles routes commerciales pour l’énergie russe.”

Des pays comme la Chine, l’Inde et la Turquie se révèlent des partenaires enthousiastes pour l’industrie pétrolière russe, la Turquie doublant ses importations de pétrole russe cette année et rivalisant pour devenir une plaque tournante pour les transferts de GNL russe vers l’Europe après des dommages aux pipelines Nord Stream.

Entre avril et juillet, la Chine – premier consommateur d’énergie au monde et premier client de pétrole brut – avait acheté 17% de pétrole brut russe de plus qu’au cours de la même période en 2021, selon Reuters. Et malgré des remises importantes, le prix du pétrole est toujours bien plus élevé qu’il ne l’était en 2020, avant le coronavirus, permettant à la Russie de tirer plus d’argent des exportations de pétrole même si la production est en baisse, selon les recherches de Frank Umbach pour le Liechtenstein. groupe de réflexion Services de renseignement géopolitique.

Le marché russe de l’énergie est plus grand que le pétrole

Les pays de l’UE ont eu du mal à se démêler du carburant russe dans son ensemble, pas seulement du pétrole. Le gaz naturel russe, pompé à travers des avenues comme le gazoduc Nord Stream 1 qui a été endommagé en septembre, fournissait environ 40% du gaz naturel de l’Europe avant l’invasion, selon Reuters. Mais alors même que l’Europe essaie de se détourner des flux de gaz russes, en investissant plutôt dans le carburant norvégien, le GNL russe trouve son chemin sur les marchés européens via un cargo, comme Javier Blas l’a écrit dans Bloomberg plus tôt cette semaine.

Même avec le gazoduc Nord Stream 1 hors service – et en mettant de côté les transferts vers la Chine, désormais le plus grand acheteur de gaz naturel de la Russie – les pays européens importent des quantités record de GNL russe aux prix du marché, selon Bloomberg. La France a acheté environ 6 % de GNL russe de plus entre janvier et septembre de cette année qu’elle ne l’a fait toute l’année dernière ; L’Espagne a déjà battu son record d’importations russes de GNL cette année, et la Belgique est en passe de faire de même.

Les enjeux des importations de gaz naturel sont quelque peu différents de ceux du pétrole russe, à plusieurs égards ; d’une part, l’UE ne lui a pas imposé de sanctions comme elle l’a fait contre les produits pétroliers, bien que le bloc ait l’intention d’éliminer sa dépendance aux combustibles fossiles russes d’ici 2027. Deuxièmement, la Russie a déjà utilisé la dépendance de l’Europe à son gaz naturel comme une arme ; La Russie a coupé l’accès à de nombreux pays européens qui refusaient de payer le GNL en roubles et a réduit la production totale vers l’Europe de 60% en juin et de 80% en juillet, a rapporté Reuters le mois dernier.

Les marchés asiatiques sont également de la partie ; en juillet de cette année, les importations énergétiques russes de la Chine avaient globalement augmenté de 7% par rapport à 2019, selon les données douanières chinoises analysées par Reuters. Entre avril et juillet, la Chine a acheté 50 % de GNL de plus et 6 % de charbon de plus à la Russie qu’au cours de la même période en 2021, attirée au moins en partie par la baisse des prix. Cet avantage mutuel semble devoir se poursuivre; dans un accord négocié en février, la Chine obtiendra un nouveau gazoduc russe.

L’Inde est également devenue un acheteur majeur d’énergie russe, en particulier de pétrole, bien qu’au cours des années précédentes, elle ait rarement importé du brut russe. Les bas prix du pétrole brut russe ont poussé les achats indiens à un sommet de 950 000 barils par jour en juin, mais les hausses de prix ont depuis fait baisser ce nombre à environ 477 000 barils par jour en septembre. L’Inde a également pris du recul pour les exportations de charbon russe après l’entrée en vigueur d’une interdiction de l’UE sur le charbon russe le 10 août. Cette interdiction a interrompu toutes les expéditions de charbon vers le bloc après une période de réduction de quatre mois et empêche également les assureurs et les sociétés financières basés dans l’UE de travailler avec les exportations de charbon russe, comme l’a rapporté Bloomberg à l’époque. Cela rend l’exportation de charbon russe extrêmement difficile, car la plupart des institutions financières et des compagnies d’assurance impliquées dans le transport maritime mondial sont basées dans l’UE, au Royaume-Uni et en Suisse.

Bien que la Russie soit l’un des principaux exportateurs de charbon au monde, avec environ 17 % de part de marché, les exportations de charbon ne représentent qu’environ 1 % de l’économie russe. Même si des clients comme l’Inde et la Chine importent de grandes quantités à des prix élevés, les exportations de charbon ne peuvent tout simplement pas faire une brèche significative dans l’économie russe.

Dans l’ensemble, la Russie a gagné environ 158 milliards d’euros grâce aux ventes de combustibles fossiles de février à septembre, selon un rapport du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur ; la moitié de cette somme, soit environ 85 milliards d’euros, provenait d’achats de l’UE. Fin septembre, ce montant avait dépassé les 100 milliards d’euros, soit environ 260 millions d’euros par jour, bien que la CREA ait vu les exportations russes chuter en septembre et les revenus de la Russie provenant des exportations de combustibles fossiles diminuer d’environ 14 %. Globalement, les revenus russes provenant des combustibles fossiles ont baissé de 300 millions d’euros par jour en septembre par rapport à février et mars de cette année, selon le CREA.

Alors que les combustibles fossiles attirent davantage l’attention, la Russie est également un leader du marché de l’énergie nucléaire. La technologie nucléaire russe, ainsi que le combustible, ont jusqu’à présent échappé à d’importantes interdictions de l’UE, comme l’a rapporté CNBC vendredi, malgré les appels de l’Ukraine à imposer de telles restrictions. La Russie continue d’investir massivement dans sa technologie nucléaire, et les installations nucléaires de nombreux pays dépendent de la technologie et de la coopération russes pour fonctionner, même si elles n’importent pas directement du combustible nucléaire russe, selon un rapport de Robert Ichord pour le Conseil de l’Atlantique.

La Russie a développé et emprunté des méthodes de contournement des sanctions

Toutes les exportations énergétiques de la Russie ne sont pas facilement discernables ; La Russie a plusieurs stratégies illicites pour échapper aux sanctions occidentales sur ses produits énergétiques et son système financier. Parce que ces transactions sont, de par leur nature, souvent difficiles à suivre, il est difficile de savoir à quel point elles sont efficaces et répandues, sans parler de l’ampleur des bénéfices que l’économie russe en tire.

« De manière générale, je pense que la technique de contournement des sanctions la plus répandue consiste pour les entreprises russes sanctionnées à se cacher derrière des sociétés écrans qui ne sont pas sanctionnées et/ou à effectuer des transactions via des pays tiers qui ne présentent pas de problèmes de sanctions », Thomas Firestone, coprésident du groupe de pratique des cols blancs et des enquêtes internes chez Stroock & Stroock & Lavan, a déclaré à Vox par e-mail. Cela peut causer des problèmes aux entreprises qui font affaire avec de telles entreprises, les obligeant peut-être involontairement à faire affaire avec des entités sanctionnées.

La Russie dispose de nombreux modèles sur lesquels fonder les transactions maritimes illicites ; selon un article de juillet dans la revue Strategic Comment, l’Iran a développé des méthodes telles que « plusieurs transferts de navire à navire, désactivant temporairement les transpondeurs de suivi des navires et utilisant des schémas de navigation obscurs » pour cacher les expéditions de son pétrole. Les navires ont également des “structures de propriété complexes” pour cacher qui les contrôle, ou naviguent souvent sous les pavillons de pays qui respectent laxisme l’état de droit, pour masquer leur origine avec une moindre chance de refoulement. Certains pétroliers russes navigueraient sous les pavillons de Saint-Kitts-et-Nevis et des Îles Marshall.

Selon les recherches d’Umbach, “plus de pétroliers russes expédient sans destination signalée”, la société de transport maritime russe Sovcomflot refusant de fournir des informations sur les points finaux pour un tiers de sa flotte en avril, selon Strategic Comment. Selon le Wall Street Journal, quelque 11,1 millions de barils de pétrole ont été expédiés de cette façon en avril, contre presque zéro avant l’invasion. Sans destination définie, le pétrole peut subir un transfert de navire à navire pour masquer ses origines.

Une autre tactique que les pays sanctionnés – maintenant, y compris la Russie – ont utilisée pour masquer les origines de leurs produits pétroliers est de les mélanger avec du pétrole d’autres pays, “le faisant passer pour des mélanges lettons ou étrangers” comme le lituanien ou le turkmène, selon Umbach. Royal Dutch Shell a transporté du pétrole dans le cadre de ce programme à partir d’avril, avec le raisonnement que la société était obligée de le faire en vertu de contrats antérieurs, et que parce que le mélange ne contenait que 49,99 % de pétrole russe, l’ensemble du produit n’était plus d’origine russe. Shell a ensuite promis de cesser d’accepter du pétrole raffiné avec tout pétrole russe et a déclaré qu’elle poursuivrait l’élimination prévue de tous les produits bruts russes.

Au fur et à mesure que la Russie s’éloignera davantage du marché mondial, ces méthodes ne feront que devenir plus prononcées et plus courantes, comme elles l’ont fait dans d’autres États sanctionnés comme l’Iran et le Venezuela, ce qui rend le carburant de la machine de guerre russe et les revenus qu’elle génère encore plus difficiles à suivre. .