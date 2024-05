Le Caravage perdu est exposé après avoir failli être vendu aux enchères pour seulement 1 600 $

CNN

—



Une perte Caravage Un tableau qui a été presque par erreur vendu aux enchères à un prix avantageux a été exposé au musée du Prado à Madrid, en Espagne, après avoir été sauvé et restauré.

« Ecce Homo », peint par le maître italien vers 1606-09, fera l’objet d’une exposition spéciale à partir de mardi, selon un communiqué du musée.

L’huile sur toile représente Jésus portant une couronne d’épines avec du sang coulant sur son visage et sur sa poitrine. Devant lui, à gauche, se trouve Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, tandis qu’un troisième personnage se tient derrière Jésus, tenant une robe rouge sur ses épaules.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, mieux connu simplement sous le nom de Caravaggio, est connu pour ses représentations viscérales de la violence.

Susana Vera/Reuters Un photographe prenant une photo de « Ecce Homo ».

Le Caravage a peint « Ecce Homo » vers la fin de sa vie, alors qu’il avait fui Rome, accusé de meurtre, et vivait en exil à Naples, où son œuvre a subi un changement de style marqué, devenant de plus en plus sombre.

« Le tableau est l’une des 60 œuvres connues du Caravage et donc l’une des œuvres d’art anciennes les plus précieuses au monde », a déclaré le musée.

Faisant autrefois partie de la collection d’art du roi Philippe IV, le tableau a été transmis à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, qui l’a ensuite échangé contre une autre œuvre d’art auprès d’un homme politique nommé Evaristo Pérez de Castro en 1823, selon le musée.

Il est ensuite resté dans la même famille, mais son importance est passée inaperçue jusqu’à ce qu’il fasse surface chez la maison de ventes Ansorena en avril 2021 avec un prix de départ de 1 500 euros (1 600 dollars), attribué à un élève du peintre espagnol José de Ribera.

Les experts du musée du Prado ont souligné l’attribution erronée au ministère espagnol de la Culture, qui a interdit l’exportation de l’œuvre et l’a déclaré trésor national, a déclaré Jorge Coll, directeur général de la galerie Colnaghi de Madrid, qui a sous sa garde le tableau depuis sa véritable l’origine a été révélée, a déclaré mardi à CNN.

Coll a ensuite coordonné l’authentification de l’œuvre par des experts de renom, ainsi que sa restauration, avant qu’elle ne soit vendue à l’actuel propriétaire. Coll a déclaré à CNN qu’il ne pouvait pas révéler l’identité de l’acheteur ou le prix d’achat pour des raisons juridiques.

Le tableau représente « l’une des plus grandes découvertes de l’histoire de l’art, inspirant une rapidité sans précédent de consensus autour de son authentification », a déclaré le musée.

Il a également été restauré « de manière éclairée et rigoureuse », peut-on lire dans le communiqué.

« Ecce Homo » sera exposé au Musée du Prado jusqu’au 13 octobre.

L’ancien propriétaire et l’acheteur souhaitaient que le tableau soit exposé au public au Prado, a déclaré Coll.

« Cela signifie le monde », a-t-il déclaré. « Tout le monde doit aller le voir. »