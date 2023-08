Le carambolage du canal de Panama dû à la sécheresse atteint 154 navires

Un navire navigue à travers le canal de Panama dans la zone près du pont des Amériques à Panama City le 24 avril 2023. La rareté des précipitations a obligé le canal de Panama à réduire le tirant d’eau des navires traversant la voie navigable interocéanique, au milieu de une crise d’approvisionnement en eau qui menace l’avenir de cette voie maritime. Luis Acosta | AFP | Getty Images

Le nombre de navires attendant de traverser le canal de Panama a atteint 154, et les créneaux horaires permettant aux transporteurs de réserver un passage sont réduits dans le but de gérer la congestion causée par les conditions de sécheresse persistantes qui ont ébranlé la principale porte d’entrée maritime depuis le printemps. Le temps d’attente actuel pour traverser le canal est maintenant d’environ 21 jours. Le canal de Panama est un lien commercial essentiel pour les expéditeurs américains qui se dirigent vers les ports du Golfe et de la côte Est. Les États-Unis sont le plus grand utilisateur du canal de Panama, le total des conteneurs américains d’exportation et d’importation de marchandises représentant environ 73 % du trafic du canal de Panama. Quarante pour cent de tout le trafic de conteneurs aux États-Unis transite par le canal chaque année, soit environ 270 milliards de dollars de fret. L’empilement massif est le résultat des mesures de conservation de l’eau déployées fin juillet par l’Autorité du canal de Panama en raison de la sécheresse. La PCA a temporairement réduit la disponibilité des créneaux de réservation du 8 au 21 août pour les navires Panamax, qui sont les plus gros navires pouvant traverser le canal. Ces navires peuvent transporter 4 500 équivalents vingt pieds (EVP). Le nombre de créneaux de pré-réservation a été réduit à 14 quotidiennement contre 23. Des photos satellites de Planet Labs détaillent la congestion.

Navires attendant de traverser le canal de Panama du côté de l’océan Pacifique. Le carré rouge indique le canal de Panama ‘Planète Labs PBC’

Des restrictions supplémentaires sur le niveau d’eau inférieur imposées par l’APC en juillet exigent également que les navires soient 40 % plus légers, ce qui a un impact sur les navires qui étaient en transit lorsque les exigences ont été mises en œuvre. L’Ever Max a été contraint de décharger 1 400 conteneurs au port de Balboa afin de répondre aux exigences et de gagner le passage. Le navire est actuellement ancré au port de Savannah. « Ces conteneurs laissés pourraient avoir besoin d’un autre navire pour terminer le voyage », a déclaré le capitaine Adil Ashiq, responsable de l’Amérique du Nord pour MarineTraffic. « Cela va s’aggraver avant de s’améliorer », a-t-il déclaré. Une écluse de canal perd 50 millions de gallons d’eau lorsqu’un seul navire traverse le canal. Les niveaux d’eau du lac Gatun, qui alimente le canal, sont à leur plus bas depuis quatre ans. Ricaurte Vásquez Morales, administrateur du canal de Panama, a déclaré que compte tenu de l’évolution des circonstances, le canal maintient une ligne de communication ouverte pour tenir les clients informés de la disponibilité des créneaux de réservation. « Grâce à des mises à jour régulières, un dialogue transparent et une collaboration étroite avec les compagnies maritimes et les parties prenantes, nous nous efforçons de gérer les attentes et de fournir des informations en temps réel qui permettent à nos clients de prendre des décisions éclairées », a-t-il déclaré. Ashiq a expliqué que les navires doivent attendre plus longtemps pour transiter par le canal ou que les transporteurs maritimes prennent la décision commerciale d’emprunter des itinéraires alternatifs, ce qui ajoute du temps et des coûts de carburant au voyage. Les expéditeurs utilisant plusieurs navires pour transporter leur fret augmentent les coûts de fret et allongent les délais pour sécuriser les réservations. En fin de compte, a-t-il dit, ces coûts pourraient finir par être répercutés sur les entreprises et les consommateurs. Des données récentes publiées par la société de renseignement sur la chaîne d’approvisionnement Descartes montrent que les ports de la côte Est continuent d’être la préférence des expéditeurs américains. Les cinq principaux ports de la côte ouest ont enregistré une baisse de 4,1 % en juillet, et les principaux ports de la côte est et du golfe ont traité une augmentation de 4,1 % au cours de la même période. « Ce n’est pas le moment de mettre davantage de pression sur les chaînes d’approvisionnement qui sont encore sous pression sous les pressions logistiques continues », a déclaré Stephen Lamar, président et chef de la direction de l’American Apparel & Footwear Association. Il a déclaré que les surtaxes et les restrictions sur les navires entraîneront probablement une hausse des prix des vêtements et des chaussures pour les consommateurs américains cette saison des fêtes.