Le caractère exemplaire de Linh Nguyen et ses compétences techniques ont remporté mon vote pour DeKalb County Clerk and Recorder – Shaw Local

Nous avons la possibilité de voter pour un candidat exceptionnel au poste de greffier et enregistreur du comté de DeKalb en 2022.

Linh Nguyen est certainement le candidat le plus qualifié pour ce poste important. Elle apporte son expertise éprouvée en technologie avec son expérience dans la collecte et l’interprétation de données en tant que scientifique.

Cette expertise permettra à Linh d’évaluer et de déployer des barrières contre les cyberattaques. Son expertise lui permettra d’améliorer la facilité de navigation sur le site Web du greffier et archiviste afin que les gens puissent facilement obtenir l’information et l’aide qu’ils recherchent. Cela permettra également de rationaliser le travail du bureau, d’économiser du temps et de l’argent aux contribuables et de soutenir la croissance économique continue du comté de DeKalb.

De plus, Linh Nguyen a prouvé sa capacité à persévérer à travers les obstacles et à réussir. Elle a une profonde passion pour la démocratie. L’intégrité et l’honnêteté sont évidentes dans chacune de ses actions. Elle n’a pas peur d’être directe et honnête à chaque tournant.

L’adversaire de Linh, Tasha Sims, semble être une personne très gentille qui apprécie et aime travailler avec les gens. Linh est aussi très gentil et veut aider les gens.

C’est le caractère exemplaire de Linh Nguyen, ainsi que ses solides compétences techniques, qui m’ont valu mon vote en tant que commis et enregistreur du comté de DeKalb.

Bobbi McFarland

Hinckley