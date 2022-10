Le caporal de police le plus poilu du Brésil fait sensation sur Internet

Un chien de sauvetage devenu mascotte de la police est devenu l’une des sensations Internet à fourrure les plus appréciées du Brésil.

Surnommé “Caporal Oliveira”, le chien a été recueilli par le policier de Rio Cristiano Oliveira, qui l’a retrouvé en 2019 près de son commissariat abandonné, blessé et affamé.

Le chien – vêtu d’un uniforme de police avec une arme-jouet attachée et des lunettes de soleil – est devenu la mascotte officielle du 17e bataillon de la police militaire de Rio de Janeiro, patrouillant aux côtés de son officier et courant à côté des motos.

“J’ai pris un manteau, une chemise de police et je l’ai mis sur lui pour plaisanter. J’ai pris une photo et je l’ai envoyée aux groupes de la liste de notre station et je les ai affichées là-bas”, a déclaré Oliveira. “Et puis la blague a commencé à devenir virale.”

Maintenant, le caporal poilu a le sien Compte Instagram avec plus de 117 000 abonnés.

“Si je ne poste pas de photo pendant trois jours, les gens demandent déjà ‘Où est Oliveira ? Où est passée Oliveira ?'”, a déclaré l’officier en riant.