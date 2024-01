Le Capitole est « absolument » plus sûr maintenant que le 6 janvier, déclare le chef de la police

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Trois ans après qu’une foule inspirée par le président Donald Trump ait attaqué le Capitole américain, une question centrale demeure : Capitol Hill est-il plus sûr aujourd’hui qu’il ne l’était alors ? « Absolument », répond J. Thomas Manger, chef de la police du Capitole des États-Unis (USCP). «Mais c’est encore un travail en cours. Il y a encore du travail à faire. »

Longtemps dirigeant des services de police de la banlieue de Washington, Manger est sorti de sa retraite et a pris la direction de la police du Congrès six mois après l’insurrection, après la démission du chef précédent sur fond de vives critiques sur la préparation du département.

« Lorsque je regardais les événements du 6 janvier, a-t-il déclaré à mon collègue Tom Jackman lors de la nomination du nouveau chef, c’était la première fois depuis ma retraite que je souhaitais ne pas l’être. »

À propos 140 policiers ont été agressés par les partisans de Trump, dont 80 officiers du Capitole et 60 officiers de district. Plus de 1 265 personnes ont été arrêtées jeudi, selon le ministère de la Justice, avec plus de 440 personnes accusées d’avoir agressé la police ou d’avoir entravé l’application de la loi. Cinq hommes de différents États ont été arrêtés la semaine dernière, alors que l’enquête se poursuit.

Lorsqu’il est arrivé sur son nouveau lieu de travail, Manger a constaté que le moral des employés était au plus bas. « Ils avaient le sentiment que le ministère les avait laissés tomber, et que leurs dirigeants les avaient laissé tomber », m’a-t-il dit cette semaine. « De nombreux membres du ministère avaient clairement le sentiment qu’il y avait des échecs en matière de renseignement, d’équipement, de planification et de leadership. La seule chose qui n’a pas échoué, c’est le courage et la détermination de ceux qui se sont battus pour assurer la sécurité du Capitole ce jour-là.

Une chose qui a rendu son travail plus facile et le complexe du Capitole plus sûr aujourd’hui qu’il y a 36 mois. Des rapports décrivaient les améliorations nécessaires, notamment celui d’un groupe de travail dirigé par le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré.

« Les leçons tirées du 6 janvier ont certainement été des leçons drastiques », a déclaré Manger. « J’ai eu l’avantage d’avoir le rapport du général Honoré ainsi que tous les rapports de l’IG. J’ai donc eu l’avantage de disposer d’une liste de contrôle des choses à faire pour mettre la police du Capitole dans une meilleure position pour assurer la sécurité de ce campus.

Manger a discuté des changements dans une interview avec The Post, qui a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

Q : Le rapport Honoré recommandait d’ajouter 854 agents de la police du Capitole. Quel est l’effectif actuel ?

R : Nous sommes dans une bien meilleure position, mais c’est un travail en cours. En janvier 2021, nous avions environ 1 800 policiers. Et juste après le 6 janvier, nous avons vu l’attrition augmenter à des niveaux que nous n’avions jamais vus auparavant dans l’histoire de ce ministère. Si je devais choisir le plus gros problème que nous devions résoudre, c’était celui de disposer du personnel adéquat pour remplir notre mission, pour assumer toutes les responsabilités qui nous incombent. Nous avons lancé une campagne très agressive pour recruter et embaucher de bonnes personnes. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 000 agents. Nous continuons de demander davantage de postes dans notre budget, comme nous l’avons fait au cours des trois dernières années. Nous avons demandé non seulement des policiers supplémentaires, mais aussi des agents spéciaux supplémentaires et des civils supplémentaires. Mais il nous en faut encore beaucoup plus.

Q : Vos capacités de renseignement se sont-elles améliorées depuis le 6 janvier ?

R : Ils l’ont fait. Ils se sont beaucoup améliorés. Si le personnel était le problème numéro un, les renseignements figuraient parmi nos principales priorités. Nous ne partagions pas les informations comme nous aurions dû le faire. Nous ne le rassemblions pas. Nous ne l’opérationnalisons pas. Toutes ces choses sont faites maintenant. Maintenant chaque policier dispose d’un téléphone portable délivré par le département et reçoit des mises à jour quotidiennes. Ils reçoivent plusieurs mises à jour sur leur téléphone. Nous diffusons donc ces informations en temps réel. Nous organisons des séances d’information quotidiennes pour le département et nous participons à des séances d’information plusieurs fois par semaine avec nos partenaires chargés de l’application des lois dans la région de Washington DC. Nous avons embauché un nouveau directeur du renseignement. Notre division du renseignement est devenue son propre bureau, et sa croissance a été de plus de 50 pour cent.

Q : Une autre recommandation concernait une force de réaction rapide.

R : Nous avons des forces de réaction rapide qui sont ici sur le campus du Capitole. Nous avons créé et agrandi notre unité de premiers intervenants. Ce sont des officiers qui ne sont pas affectés à un poste. Ils patrouillent sur le campus. Si quelqu’un menace le bureau d’un membre du Congrès, ce qui arrive assez souvent, nous avons des gens qui peuvent réagir instantanément. Nous avons probablement créé l’une des plus grandes unités cyclables du pays. Lors des manifestations, ils peuvent s’aligner et utiliser les vélos comme barrière pour retenir la foule dans une certaine zone. Nous avons créé des unités de gestion des foules et avons considérablement élargi notre unité de troubles civils.

Q : Vous parliez plus tôt de l’attrition. Est-ce que beaucoup de vos officiers ont simplement démissionné après le 6 janvier ? Pourquoi l’attrition était-elle si grande alors ?