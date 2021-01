Le Capitole américain se calme après une nuit d’agression sans précédent: 4 morts, 52 arrêtés, le FBI cherche des informations

WASHINGTON – Un calme étrange a recouvert la zone autour du Capitole américain tôt jeudi, des heures après que des milliers de manifestants ont submergé la police et ont violé le bâtiment dans un assaut sans précédent contre le processus démocrate.

Quatre morts et plus de 50 arrestations plus tard, la pelouse du Capitole était presque déserte et silencieuse, un contraste frappant avec les acclamations et les chants de la foule effrénée de mercredi. Il y avait peu de preuves de l’émeute de mercredi, à l’exception des débris, des chaises pliantes et des panneaux jetés.

Le couvre-feu dans toute la ville, qui est entré en vigueur mercredi à 18 heures, a pris fin à 6 heures. Le maire Muriel Bowser a cependant annoncé une prolongation de 15 jours de l’urgence publique « pour assurer la paix et la sécurité » lors de l’inauguration du président élu le 20 janvier. Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris.

Des membres de la garde nationale portant ce qui semblait être des gilets pare-balles ont été postés le long des rues environnantes alors que des équipes de presse se sont installées près de l’endroit où les émeutiers ont détruit le matériel photographique la veille.

Des clôtures formaient un large périmètre autour du bâtiment, et au moins deux ambulances et plusieurs voitures de police étaient garées près des marches du Capitole. Mais les barrages routiers du centre-ville ont été supprimés de la plupart des zones proches du centre commercial.

Au Black Lives Matter Plaza, les coureurs se sont arrêtés pour prendre des photos de la Maison Blanche alors que les travailleurs d’un hôtel enlevaient du ruban adhésif autour de la propriété. Les trottoirs étaient calmes et les voitures pouvaient circuler dans les rues qui avaient été bloquées la veille.

Des lignes se sont formées à l’extérieur de certains Starbucks qui ont ouvert tard en raison du couvre-feu de la ville en vigueur jusqu’à 6 heures du matin. Les gens enfilaient leurs bonnets « Trump 45 » par temps froid.

Que s’est-il passé à DC? Comment une foule de Trump a pris d’assaut le Capitole forçant Washington au verrouillage

L’effort pour identifier davantage de coupables était en cours. Le FBI a déclaré qu’il « recherchait des informations qui aideront à identifier les personnes qui incitent activement à la violence à Washington, DC » L’agence recherchait des conseils et des enregistrements décrivant les émeutes et la violence.

« Si vous avez été témoin d’actes violents illégaux, nous vous exhortons à soumettre toute information, photo ou vidéo qui pourrait être pertinente sur fbi.gov/USCapitol », a déclaré l’agence.

Mercredi, des dizaines de milliers de partisans les plus fervents du président Donald Trump s’étaient rassemblés pour proclamer leur dévouement éternel et exprimer leur indignation alors que le Congrès se préparait à déclarer officiellement le président élu de Biden.

Trump lui-même était la tête d’affiche, présentant son argument répudié en faveur du rachat des élections dans une dernière bataille futile d’une heure contre un résultat inévitable. Ses affirmations selon lesquelles une victoire «écrasante» avait été volée par les «faux médias», les «républicains faibles» et les géants de la technologie ont alimenté la foule. Ce qui a commencé comme une manifestation pacifique s’est transformé en émeute lorsque la foule s’est écrasée dans le bâtiment mercredi après-midi.

Les travaux du Congrès ont été suspendus, où les législateurs s’étaient réunis pour certifier les votes du collège électoral, et les législateurs se sont précipités dans des salles plus sûres alors que les émeutiers prenaient la présidence du président du Sénat et des bureaux du président de la Chambre. Enfin, des officiers lourdement armés ont tiré des gaz lacrymogènes dans les couloirs sacrés du gouvernement pour chasser les insurgés, passant au peigne fin les couloirs pour les traînards. La police a maintenu la pression, poussant la foule plus loin sur la place et la pelouse avec des gaz lacrymogènes et des grenades à percussion.

Le chef de la police de DC, Robert Contee, a déclaré que la journée chaotique comprenait quatre morts: une femme qui a été abattue par la police du Capitole des États-Unis, et deux hommes et une femme décédés dans des «urgences médicales distinctes». La police a procédé à plus de 52 arrestations, dont 26 sur les terrains du Capitole américain, a-t-il déclaré.

Au moins 14 des officiers de Contee ont été blessés lors des manifestations, a déclaré Contee. Deux bombes artisanales – une du DNC et une du RNC – ont été récupérées, a-t-il ajouté.

Trump, alors que les officiers luttaient pour prendre le contrôle du Capitole, a tweeté à plusieurs reprises, y compris un tweet disant que « ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée des grands patriotes qui ont été gravement & injustement traité pendant si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix. Rappelez-vous ce jour pour toujours! «

Dans une mesure sans précédent, Twitter a verrouillé le compte du président Trump après avoir gelé trois de ses tweets sur les émeutes au Capitole américain afin qu’ils ne puissent pas être aimés ou transmis. Facebook a suivi avec un bloc de 24 heures.

Lorsque l’ordre a finalement été rétabli, le dernier argument de Trump pour que le vice-président Mike Pence rejette le décompte du collège électoral – ce que Pence n’avait pas le droit légal de faire – est tombé dans l’oreille d’un sourd. Jeudi à 3 h 41 HNE, après de nombreuses querelles politiques, Pence a signé le décompte final – 306 pour Biden, 232 pour Trump.

Trump a publié une déclaration promettant un transfert ordonné du pouvoir « même si je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment ». Mais il s’est également engagé à « continuer notre combat pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau grande. »

Trump a tenté en vain d’annuler les résultats des élections dans six États du champ de bataille par des dizaines de poursuites judiciaires infructueuses, affirmant à tort que l’élection avait été volée malgré aucune preuve de fraude généralisée.

Contributeur: Ryan W. Miller; Jorge L. Ortiz; Trevor Hughes; Grace Hauck; Will Carless; Jordan Culver, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press