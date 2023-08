Le capitanat de Bruno Fernandes, le rôle de Marcus Rashford, les problèmes du milieu de terrain et les nouvelles recrues – ce qu’Erik ten Hag doit réparer à Manchester United

Il ne reste peut-être que deux matchs dans la nouvelle saison de Premier League, mais Erik ten Hag devra peut-être déjà repenser les choses.

Manchester United a semblé bien en dessous de la normale lors de ces deux matches, remportant une victoire contre les Wolves, puis étant confortablement dominé par Tottenham.

5 Ten Hag a déjà des problèmes cette saison Crédit : Getty

Les légendes du club ont déjà sonné l’alarme avec des gens comme Roy Keane les appelant les nouveaux Spurs. C’est probablement la répression la plus brutale qu’il puisse imaginer.

United a déjà dépensé 180 millions de livres sterling en signatures, mais ils peuvent oublier le top quatre si les choses continuent comme elles ont commencé.

Les Red Devils n’auront aucun espoir d’attraper les vainqueurs du titre de la saison dernière Man City ou leurs plus proches rivaux Arsenal.

Liverpool s’est renforcé et même Chelsea, qui a dépensé beaucoup d’argent cet été, a montré plus que United malgré son propre départ décevant.

Brighton et Newcastle seront probablement à nouveau formidables et Tottenham d’Ange Postecoglou semble déjà causer des problèmes malgré la vente de Harry Kane.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné ce que United doit faire d’ici la fin de la fenêtre de transfert.

Repenser le milieu de terrain

La statistique la plus accablante des deux premiers matchs de la saison est que Casemiro, Bruno Fernandes et Mason Mount ont été dribblés plus que tout autre milieu de terrain de la Premier League.

Ten Hag doit repenser ses plans de milieu de terrain car ils sont actuellement dominés dans ce domaine.

5 Le milieu de terrain de Man United a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison Crédit : Getty

« Je pense qu’ils ont de gros problèmes au milieu de terrain. La configuration de leur milieu de terrain ne me convient pas. Je pense qu’il y a quelques problèmes », a déclaré Jamie Carragher dans Monday Night Football. « La configuration du manager, ce qu’il leur demande de faire en termes de profil de joueurs, n’est pas juste. »

Montrant des extraits de leur défaite contre Tottenham, Carragher a ajouté: « Ce gars au milieu de terrain [Casemiro]comme nous l’avons vu lundi soir dernier et comme nous l’avons vu constamment samedi soir, est laissé seul au milieu du terrain et il ne peut pas faire face.

« James Maddison court derrière lui, s’éloigne de lui et est juste à la défense de Manchester United. »

Casemiro n’a pas joué au niveau qu’il a fait la saison dernière et a besoin d’aide, que ce soit Scott McTominay à ses côtés ou une nouvelle signature.

Nouvelles recrues

Ce qui ressort déjà des deux premiers matchs, c’est que United a du mal à marquer.

Ils ont Rasmus Hojlund à venir, leur attaquant de 72 millions de livres sterling d’Atalanta, mais il n’a pas été testé en Premier League.

Hojlund pourrait résoudre son problème d’attaquant, mais un nouveau milieu de terrain sera indispensable avant la fermeture de la fenêtre.

5 United espère que Hojlund pourra bientôt faire ses débuts Crédit : Getty

« Ten Hag veut un n ° 6 qui puisse jouer aux côtés de Casemiro et pour le moment, le club ne peut pas faire sortir de joueurs pour pouvoir financer cela », a déclaré la légende de United, Gary Neville.

« S’ils regardent les deux premières semaines, ils doivent le financer ou il y aura de gros problèmes.

« Ce qui est clair, c’est que Ten Hag ne veut pas revenir à (Scott) McTominay. Il l’a vu pendant un an, et il a joué aux côtés de Casemiro, et il fait tout sauf le faire monter.

« Il veut que les gens acceptent le ballon, probablement pas le meilleur parce que les forces de McTominay résident dans d’autres domaines. Il n’est probablement pas assez bon sur le ballon pour être un joueur de Man United mais ferait au moins une différence dans ce match. »

Bruno Fernandes comme capitaine

Ce fut une énorme histoire plus tôt cet été lorsque Ten Hag a décidé de retirer le poste de capitaine à Harry Maguire et de le donner à Fernandes.

Retirer Maguire est clairement la bonne décision s’il ne joue pas semaine après semaine.

Cependant, des points d’interrogation ont déjà été soulevés sur le milieu de terrain portugais.

5 Fernandes n’a été nommé capitaine que cet été, mais des questions ont été soulevées Crédit : Getty

L’ancienne star de la République d’Irlande, Andy Townsend, a déclaré à talkSPORT: « Beaucoup de clubs maintenant, ils font des gens capitaine parce qu’ils veulent qu’ils restent. Ils veulent les garder là-bas.

« Je ne pense pas qu’il (Fernandes) soit un capitaine. Trop souvent maintenant, je vois des gens recevoir le brassard, non pas parce qu’ils sont la bonne personne pour le poste, mais parce qu’il est le joueur senior, ou le meilleur homme, ou plus grand atout. »

En réponse, la légende des Rangers Ally McCoist a ajouté : « Brucey, Robson, Keano, ces gens sont des capitaines au mérite.

« Ils ont automatiquement reçu le brassard à cause du type de personnages qu’ils étaient. Je ne vois pas ça du tout avec Bruno.

« C’est un joueur talentueux, oui bien sûr, mais quand il commence à agiter et à battre des bras et à pointer du doigt les gens, c’est étonnant qu’il n’obtienne pas une bouchée de certains de ses coéquipiers. »

Les remplaçants potentiels pourraient inclure Raphael Varane et Casemiro.

Rôle de Marcus Rashford

Rashford a joué en tant qu’attaquant central cette saison et cela n’a clairement pas fonctionné.

Le joueur de 25 ans a marqué 30 buts dans toutes les compétitions la saison dernière en jouant en grande partie de la gauche et United serait probablement mieux servi en le remettant là-bas.

La main de Ten Hag a été forcée sans véritable autre option d’attaquant, mais une fois que Hojlund sera en forme, Rashford sera probablement écarté.

5 Rashford n’a pas encore marqué cette saison pour United Crédit : Getty

En 2019, Jose Mourinho a commenté la meilleure position de Rashford et continue de donner raison.

« J’ai toujours pensé que sa meilleure position était quand il vient de la gauche vers le centre, pas quand il est un numéro neuf clair.

« J’ai toujours pensé qu’il valait mieux qu’il vienne du côté, surtout du côté gauche. »