Le capital-investissement tue des personnes dans les maisons de retraite

Une nouvelle recherche a révélé que lorsque des sociétés de capital-investissement achètent des maisons de soins infirmiers, les taux de mortalité des patients commencent à augmenter. | Craig F.Walker / Boston Globe via Getty Images

Une nouvelle étude décrit le bilan humain des sociétés de capital-investissement qui achètent des maisons de retraite.

Lorsque des sociétés de capital-investissement acquièrent des maisons de retraite, les patients meurent plus souvent, selon un nouveau document de travail publié par le National Bureau of Economic Research.

Les acquisitions de private equity dans les maisons de soins infirmiers sont un sujet pressant: le total des investissements privés dans les maisons de soins infirmiers a explosé, passant de 5 milliards de dollars en 2000 à plus de 100 milliards de dollars en 2018. De nombreuses maisons de soins infirmiers sont gérées depuis longtemps sur une base lucrative. Mais les sociétés de capital-investissement, qui s’endettent généralement pour acheter une entreprise, puis inscrivent cette dette dans les livres de la société nouvellement acquise, ont acheté un mélange de grandes chaînes et d’installations indépendantes, ce qui permet d’isoler plus facilement l’effet spécifique des acquisitions de capital-investissement, plutôt qu’un simple but lucratif, sur le bien-être des patients.

Des chercheurs de Penn, NYU et de l’Université de Chicago ont étudié les données de Medicare qui couvrent plus de 18000 établissements de soins infirmiers, dont environ 1700 ont été achetés par des capitaux privés de 2000 à 2017, période d’échantillonnage qu’ils ont étudiée.

Leurs conclusions donnent à réfléchir.

Les chercheurs ont étudié des patients qui sont restés dans un établissement de soins infirmiers qualifié après un épisode aigu dans un hôpital, en examinant les décès survenus dans les 90 jours suivant leur départ de la maison de soins infirmiers. Ils ont constaté que le fait de se rendre dans une maison de soins infirmiers détenue par des capitaux privés augmentait la mortalité des patients de 10% par rapport à la moyenne globale.

Ou pour le dire autrement: «Cette estimation implique environ 20 150 vies de Medicare perdues en raison de [private equity] propriété des maisons de retraite pendant notre période d’échantillonnage », ont écrit les auteurs – Atul Gupta, Sabrina Howell, Constantine Yannelis et Abhinav Gupta. C’est plus de 1 000 décès chaque année, en moyenne.

Qu’est-ce qui explique une perte de vie aussi importante lorsque le private equity reprend une maison de retraite? Les chercheurs avancent quelques explications possibles.

D’une part, notent-ils, l’augmentation de la mortalité est concentrée chez les patients qui sont relativement en meilleure santé. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, il peut y avoir une bonne raison à cela: les patients plus malades ont un traitement plus réglementé qui sera suivi, quel que soit le propriétaire de l’établissement, tandis que les personnes en meilleure santé peuvent être plus vulnérables par les changements apportés dans le cadre de la participation au capital-investissement.

Ces changements comprennent une réduction de la dotation en personnel, qui, d’après des recherches antérieures, est le facteur le plus important de la qualité des soins. L’étude a révélé que la dotation globale en personnel diminue de 1,4%, mais plus directement, les acquisitions de capital-investissement entraînent une réduction du nombre d’heures que les infirmières de première ligne passent par jour à fournir des services de base aux patients. Ces services, tels que le changement de lit ou la prévention des infections, ne sont pas médicalement intensifs, mais ils peuvent être essentiels pour la santé.

«La perte de personnel de première ligne est plus problématique pour les patients plus âgés mais relativement moins malades, qui déterminent le résultat de la mortalité», ont écrit les auteurs.

L’étude a également détecté une augmentation de 50 pour cent de l’utilisation de médicaments antipsychotiques pour les patients des maisons de retraite dans le cadre du capital-investissement, ce qui pourrait être destiné à compenser la perte d’heures de soins infirmiers. Mais cela présente ses propres problèmes pour les patients, car les antipsychotiques sont connus pour être associés à une mortalité plus élevée chez les personnes âgées.

La combinaison de moins d’infirmières et de plus d’antipsychotiques pourrait expliquer une part importante de l’effet de mortalité déconcertant mesuré par l’étude. Il a également été constaté que les sociétés de capital-investissement dépensaient plus d’argent pour des choses non liées aux soins aux patients afin de gagner de l’argent – comme les frais de surveillance des sociétés d’alerte médicale appartenant à la même entreprise – ce qui épuise encore plus les ressources des patients.

«Ces résultats, ainsi que la baisse de la disponibilité des infirmières, suggèrent un déplacement systématique des coûts de fonctionnement des soins aux patients», ont conclu les auteurs.

Les chercheurs mettent un point d’honneur dans leur ouverture à stipuler que le private equity peut réussir dans d’autres secteurs. Mais, préviennent-ils, cela peut être dangereux dans les soins de santé, où la motivation des entreprises privées et le bien-être des patients peuvent ne pas être alignés:

Par exemple, les patients ne peuvent pas évaluer avec précision la qualité des prestataires, ils ne paient généralement pas pour les services directement et un réseau d’agences gouvernementales agit à la fois en tant que payeurs et régulateurs. Ces caractéristiques affaiblissent la capacité naturelle d’un marché à aligner les incitations des entreprises sur le bien-être des consommateurs et pourraient signifier que des incitations puissantes pour maximiser les profits ont des implications néfastes pour le bien-être des consommateurs.

Cette découverte est susceptible d’attirer beaucoup d’attention, comme me l’a dit David Grabowski, professeur à la Harvard Medical School qui étudie les soins de longue durée. (Il a dit qu’il trouvait le résultat plausible, même s’il aurait besoin de plus de temps pour décompresser les données de recherche dans leur intégralité.) Le capital-investissement a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour la facturation médicale surprise et les acquisitions de cabinets médicaux.

Cette étude sur les maisons de retraite pose un marqueur dans la littérature de recherche: le private equity conduit à des soins moins bons. Pour les patients, c’est une question de vie ou de mort.