« Le capital-investissement est désormais roi » pour les ultra-riches, déclare Tiger 21, un club exclusif d’investisseurs

« Bien sûr, la disponibilité du crédit rend les choses un peu plus difficiles, mais le capital-investissement est le domaine sur lequel nos membres se concentrent vraiment, car lorsque vous avez des entreprises de base qui connaissent une croissance rapide, elles peuvent surperformer le marché. »

« Les liquidités sont d’environ 12 %, ils ont réduit les actions publiques, mais nos biens immobiliers ont chuté il y a un an ou deux en raison de la hausse des taux d’intérêt, et le capital-investissement est désormais roi – c’est là que les entreprises continuent de se développer », a déclaré Sonnenfeldt. .

La plupart des membres de Tiger 21 sont des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise et se consacrent désormais à la préservation du patrimoine.

Sonnenfeldt a déclaré vendredi à CNBC que les membres du Tiger 21, qui gèrent collectivement environ 150 milliards de dollars d’actifs, ont triplé leur allocation au capital-investissement au cours de la dernière décennie et voient de nouvelles opportunités dans un contexte d’essor attendu pour les entreprises exposées à l’IA et au climat.

Le capital-investissement est actuellement « roi » parmi les membres de Tiger 21 – un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs très fortunés – selon son fondateur et président, Michael Sonnenfeldt.

Mais tout le monde n’est pas convaincu que cet optimisme soit justifié. Dan Rasmussen, fondateur et directeur des investissements du fonds spéculatif Verdad Advisers, a déclaré vendredi à CNBC que l’industrie était confrontée à une « tempête parfaite » à la suite de fortes hausses des taux d’intérêt et de la baisse des valorisations technologiques.

« Beaucoup de nos membres ont vu que l’IA est une énorme opportunité, le climat est une énorme opportunité et évidemment les marchés de l’énergie se sont bien comportés, donc nos membres pensent vraiment que la croissance fondamentale sur le long terme va être favorisée », a-t-il déclaré. ajoutée.

Le capital-investissement a augmenté en pourcentage des portefeuilles des membres, passant de 10 % à 30 % au cours de la dernière décennie, a révélé Sonnenfeldt, le capital-risque représentant une part plus importante que jamais.

« Le capital-investissement se heurte à trois problèmes majeurs. Le premier est que la majeure partie du capital-investissement est à effet de levier – environ 60 % de dette nette par rapport à la valeur de l’entreprise pour un rachat moyen – et que la quasi-totalité de cette dette est à taux variable », a-t-il déclaré.

À mesure que les taux d’intérêt ont augmenté de façon spectaculaire, les coûts d’intérêt moyens pour les sociétés de capital-investissement ont grimpé en flèche. Les coûts d’intérêt médians en pourcentage de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) dans le secteur du capital-investissement et du capital-risque étaient de 43 % en 2022, tandis que la médiane entre les entreprises du secteur du capital-investissement et du capital-risque était de 43 % en 2022. S&P500 L’indice était de 7%, selon Verdad Advisers.

« Le deuxième problème est que le capital-investissement est exposé à plus de 40 % au secteur technologique, les valorisations technologiques ont chuté, et donc, comme vous voyez les multiples baisser, cela crée un problème supplémentaire », a déclaré Rasmussen.

Cumulativement, cela signifie que le secteur du capital-investissement a acheté des sociétés à des valorisations supérieures à celles des marchés publics, avec des niveaux d’endettement plus élevés.

Bien que certaines grandes entreprises technologiques fortement exposées à l’IA aient vu leurs valorisations monter en flèche cette année, faisant grimper les moyennes du secteur dans son ensemble, les petites entreprises avec un effet de levier plus élevé n’ont généralement pas bénéficié du même avantage.

La Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux d’intérêt de plus de 500 points de base au cours des 18 derniers mois, passant d’une fourchette cible de 0,25 à 0,5 % en mars 2022 à 5,25 à 5,5 % en juillet.

Bien que le Comité fédéral de l’Open Market ait choisi ce mois-ci de suspendre son cycle de hausse des taux, la banque centrale a suggéré que les taux resteraient élevés plus longtemps, ce qui est généralement négatif pour les segments fortement endettés du marché ciblant une croissance rapide.

« D’un point de vue quantitatif, les fondamentaux des sociétés soutenues par des sponsors semblent effrayants », a déclaré Rasmussen dans une note de recherche plus tôt cette année.

« Pourtant, le capital-investissement reste la classe d’actifs chérie des investisseurs sophistiqués, avec de nombreux fonds de dotation et family offices proches d’une allocation de 40 %. Les fondamentaux financiers semblent bien moins attractifs qu’on pourrait le penser, compte tenu d’un tel niveau d’enthousiasme. »