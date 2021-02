Tom Moore, le centenaire qui a attiré l’attention du public britannique dans les premiers mois de la pandémie de coronavirus en collectant 40 millions de dollars pour le National Health Service, a été hospitalisé dimanche pour le virus, a déclaré sa fille.

M. Moore avait été traité pour une pneumonie ces dernières semaines et testé positif au coronavirus la semaine dernière, Hannah Ingram-Moore a déclaré dans un communiqué sur Twitter. Il a été emmené à l’hôpital parce qu’il avait besoin d’aide pour respirer, a-t-elle dit, mais il n’était pas dans l’unité de soins intensifs.

M. Moore est un vétéran décoré de l’armée britannique qui a servi en Inde et en Birmanie, maintenant connue sous le nom de Myanmar, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un héros national après avoir effectué 100 tours de marche de 82 pieds sur le patio en briques à côté de son jardin à Marston Moretaine, un village calme à une heure au nord de Londres, afin de collecter des fonds pour le National Health Service en Grande-Bretagne.

Les tours, que M. Moore a parcourus 50 mètres à la fois en agrippant sa marchette et portant un blazer orné de médailles militaires, ont rapidement attiré l’attention du public britannique et de ses médias d’information, qui l’ont surnommé le capitaine Tom. Il a levé 32,8 millions de livres, soit 40 millions de dollars, pour le NHS grâce à un service caritatif en ligne et a suscité les éloges de personnes du monde entier. Le prince William, qui a contribué une somme non divulguée à la campagne, l’a qualifié de «machine de collecte de fonds individuelle».