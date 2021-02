Le capitaine Sir Tom Moore, le vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale qui a conquis les cœurs du monde entier en recueillant près de 45 millions de dollars pour les agents de santé en se promenant dans son jardin, est décédé à 100 ans après avoir été testé positif pour le coronavirus, selon une annonce sur son Twitter Compte.

Sa famille a annoncé la mort de Moore mardi, notant seulement que sa mort est survenue en 2021.

«La dernière année de la vie de notre père a été tout simplement remarquable. Il était rajeuni et a vécu des choses dont il n’avait jamais rêvé », a déclaré la famille de Moore dans un communiqué. «Alors qu’il était dans tant de cœurs depuis peu de temps, il était un père et un grand-père incroyables, et il restera en vie dans nos cœurs pour toujours. »

Le capitaine Tom est devenu un symbole international d’espoir en avril lorsqu’il s’est engagé à faire 100 tours dans son jardin avant son 100e anniversaire afin de collecter des fonds pour les «héros» du National Health Service britannique.

Pendant trois semaines en avril, sa famille a partagé des vidéos de lui poussant sa marchette dans le jardin chaque jour, pour le plus grand plaisir de ses fans en ligne. L’attitude positive de Moore au début de la pandémie a été une source d’inspiration pour beaucoup.

«S’il vous plaît, rappelez-vous toujours, demain sera une bonne journée», a déclaré Moore dans une interview au cours de sa promenade, sa phrase de marque.

Il a initialement décidé de collecter environ 1250 $ pour NHS Charities Together, qui aide les organismes de bienfaisance à collecter des fonds pour les hôpitaux du Royaume-Uni et soutient le personnel et les bénévoles du NHS qui s’occupent des patients COVID-19. Il avait pour objectif de faire 10 tours par jour à l’aide d’un déambulateur.

Il a atteint son objectif initial dans les 24 heures environ, selon un article sur sa page de collecte de fonds le 10 avril. Quelques jours plus tard, Moore avait levé plus de 1,25 million de dollars.

Moore a depuis recueilli plus de 40 millions de dollars en dons du monde entier. Pour ses efforts, il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II, nommé le premier colonel honoraire du Army Foundation College Harrogate, fait un membre honoraire de l’équipe de cricket d’Angleterre et a reçu un titre WWE personnalisé.

Les fans du centenaire bien-aimé, y compris la reine et les anciens et actuels premiers ministres du Royaume-Uni, partagent leurs condoléances en ligne. La reine Elizabeth II a envoyé un message privé de condoléances à la famille Moore, selon un tweet du compte de la famille royale.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que Moore « incarnait le triomphe de l’esprit humain ».

« Le capitaine Sir Tom Moore était un héros dans le vrai sens du terme », a déclaré Johnson dans un déclaration vidéo. «Il est devenu non seulement une inspiration nationale, mais une lueur d’espoir pour le monde.

L’ancien Premier ministre David Cameron a qualifié Moore de « grand héros britannique » dans un déclaration sur Twitter.

« Le capitaine Sir Tom Moore a été une source d’inspiration – éclairant ce qui a été une année si sombre pour tant de gens », a déclaré Cameron. « Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses amis, et à tous ceux qui ont si tristement perdu un être cher à cause de ce terrible virus. »

De l’autre côté de l’étang, la Maison Blanche s’est jointe à ceux qui honorent la mémoire de Moore en disant: Twitter.il « a inspiré des millions de personnes à travers sa vie et ses actions ».

A partir d’avril:Un vétérinaire de l’armée de 99 ans lève 16 millions de dollars pour le NHS britannique en faisant des tours dans son jardin

Moore a été traité pour une pneumonie pendant plusieurs semaines avant de contracter le COVID-19, a déclaré sa fille Hannah Ingram-Moore dans un communiqué dimanche sur Twitter. Moore a été admis à l’hôpital après avoir eu du mal à respirer, a déclaré sa fille.

Moore est né à Keighley, dans le Yorkshire, où il a suivi une formation d’ingénieur civil avant de s’enrôler dans l’armée au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite servi en Inde et en Indonésie.

Il a déclaré à la BBC qu’il avait commencé à collecter des fonds pour remercier le personnel du NHS qui l’avait aidé avec le traitement du cancer et une fracture de la hanche.

« Quand vous pensez à qui tout cela est destiné – à tous ces braves et super médecins et infirmières que nous avons », a-t-il déclaré au média. « Je pense qu’ils méritent chaque centime, et j’espère que nous en obtiendrons plus pour eux aussi. »

L’argent a été utilisé pour soutenir le personnel, les bénévoles et les patients avec des endroits confortables pour les pauses, la nourriture et les boissons et fournit des tablettes électroniques afin que les gens puissent rester en contact avec leurs proches, selon Beth Gaudin, porte-parole de NHS Charities Together. Le financement ira également vers des services tels que les hospices, les soins de santé communautaires, les soins sociaux, le soutien psychologique et les besoins post-hospitaliers, a déclaré Gaudin.

Ellie Orton, la directrice générale de NHS Charities Together, a qualifié Moore de «véritable inspiration» dans une déclaration passée à USA TODAY.

Contribuant: Jay Cannon, USA TODAY; The Associated Press

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg