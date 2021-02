Le capitaine Tom Moore, le héros de la pandémie britannique, mérite des funérailles

Sa fille, Hannah Ingram-Moore, a fait connaître ses promenades et a contribué à les transformer en une campagne de collecte de fonds en ligne dans le but initial de collecter 1000 £ pour le National Health Service, qui a été poussé au point de rupture par la pandémie.

M. Moore est devenu une sensation nationale l’année dernière lorsqu’il a pris son marcheur pour une œuvre caritative et a commencé à faire des tours autour de son patio en brique à Marston Moretaine, un village situé à une heure au nord de Londres.

Des soldats de Bedford, en Angleterre, ont porté le cercueil de M. Moore et ont salué au pistolet le vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu connu et aimé sous le nom de «Capitaine Tom». La cérémonie a également été marquée par le survol d’un avion de la Royal Air Force de l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

M. Moore a finalement fait 100 tours, recueillant 32,8 millions de livres sterling, ou 45 millions de dollars, et montant en flèche vers le statut de célébrité bien-aimée. Il est décédé en février après avoir été traité pour une pneumonie, puis testé positif au Covid-19.

«Nous avions été si proches en tant que famille avant cela, mais nous étions encore plus rapprochés alors que le monde était captivé par votre esprit d’espoir, de positivité et de résilience», a déclaré samedi Mme Ingram-Moore, lors d’un service limité à la famille. membres mais diffuser en ligne. « Eux aussi ont vu votre croyance en la gentillesse et la bonté fondamentale de l’esprit humain. »

Avec son charme vif, son sourire espiègle et sa tenue élégante, M. Moore est devenu une star des médias internationaux. Il a enregistré une chanson en tête des charts, «Vous ne marcherez jamais seul», avec le chanteur Michael Ball. Et il a attiré l’attention de la reine Elizabeth II, qui a fait une rare apparition publique pendant la pandémie pour le faire chevalier au château de Windsor.

À sa mort, les hommages des stars de la pop et des citoyens ordinaires ont afflué.