Le capitaine Tom Moore, qui a collecté des fonds pour des organismes de bienfaisance de la santé, a été hospitalisé pour COVID-19.

Sa fille Hannah Ingram-Moore a publié sur Twitter que le vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 100 ans avait été hospitalisé dimanche après avoir été testé positif au COVID-19.

« Il était à la maison avec nous jusqu’à aujourd’hui quand il avait besoin d’une aide supplémentaire pour sa respiration. Il est soigné dans une salle, bien qu’il ne soit pas aux soins intensifs », a-t-elle dit.

Le capitaine Tom est devenu un symbole d’espoir pour beaucoup lorsqu’il s’est mis au défi de parcourir 100 longueurs de son jardin pour collecter des fonds au milieu de la pandémie. Il a fini par lever plus de 36 millions d’euros pour NHS Charities.

« Les soins médicaux qu’il a reçus ces dernières semaines ont été remarquables et nous savons que le personnel formidable de l’hôpital de Bedford fera tout son possible pour le mettre à l’aise et, espérons-le, rentrer chez lui le plus tôt possible », a ajouté sa fille dans un communiqué. .

Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II au cours de l’été lors d’une cérémonie personnelle sur le terrain du château de Windsor.