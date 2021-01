LONDRES (AP) – Tom Moore, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 100 ans qui a captivé le public britannique aux premiers jours de la pandémie de coronavirus avec ses efforts de collecte de fonds, a été hospitalisé pour COVID-19, a déclaré dimanche sa fille.

Hannah Ingram-Moore a révélé dans un communiqué publié sur Twitter que son père, largement connu sous le nom de Captain Tom, a été admis à l’hôpital de Bedford parce qu’il avait besoin d’une «aide supplémentaire» pour respirer.

Elle a déclaré qu’au cours des dernières semaines, son père avait été traité pour une pneumonie et qu’il avait été testé positif au coronavirus la semaine dernière.

Elle a dit qu’il était traité dans une salle, pas dans une unité de soins intensifs.

«Les soins médicaux qu’il a reçus au cours des dernières semaines ont été remarquables et nous savons que le merveilleux personnel de l’hôpital de Bedford fera tout son possible pour le mettre à l’aise et, espérons-le, rentrer chez lui le plus tôt possible», a-t-elle déclaré.

Moore est devenu un emblème d’espoir dans les premières semaines de la pandémie en avril lorsqu’il a parcouru 100 tours dans son jardin en Angleterre pour que le National Health Service coïncide avec son 100e anniversaire. Au lieu de l’aspiration de 1 000 livres (1 370 dollars), il a levé environ 33 millions de livres (45 millions de dollars).

Moore, qui a atteint le grade de capitaine alors qu’il servait en Inde et en Birmanie pendant la guerre, a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en juillet pour ses efforts de collecte de fonds.

Les meilleurs vœux sont venus de partout, y compris du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a déclaré dans un tweet que Moore avait « inspiré toute la nation, et je sais que nous vous souhaitons tous un rétablissement complet. »