Le capitaine Sir Tom Moore et sa famille se sont envolés pour la Barbade après que British Airways lui ait offert un vol gratuit.

Le centenaire a souri alors qu’il était assis dans un siège d’avion portant son nom sur une photo partagée sur sa page Twitter officielle en révélant qu’il avait coché un élément « de sa liste de seau ».

Sir Tom a collecté des millions pour le NHS au plus fort de la pandémie de coronavirus en faisant des tours de son jardin.

Ses efforts lui ont valu un titre de chevalier et une promotion au grade de colonel honoraire, et il a été nommé le mois dernier Inspiration de l’année 2020 par GQ.

Sir Tom a déclaré que le soutien qui lui avait été apporté lui avait donné une « énergie renouvelée » avant ses vacances en famille, qui le verront voyager huit heures et demie sur l’île ensoleillée des Caraïbes.

Il a déclaré: « Je n’ai jamais pensé qu’à l’âge de 100 ans, je pourrais voyager à nouveau. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont rendu cela possible.

« Le soutien qui m’a été témoigné en 2020 m’a donné une énergie renouvelée et aujourd’hui, je peux cocher quelque chose de ma liste de souhaits. »

Le capitaine Tom Moore, avec (de gauche à droite) petit-fils Benji, sa fille Hannah Ingram-Moore et sa petite-fille Georgia, chez lui à Marston Moretaine, Bedfordshire, après avoir atteint son objectif de 100 tours de jardin

Il n’a pas été révélé quels membres de la famille rejoignent Sir Tom lors du voyage.

L’homme de 100 ans vit avec sa fille Hannah – qu’il partage avec sa défunte épouse Pamela – et son mari Colin Ingram.

Ses petits-enfants Benji et Georgia vivent également dans la maison familiale du Bedfordshire.

Le compte Twitter officiel de BA disait: «Nous sommes honorés de vous transporter, vous et votre famille, le capitaine Sir Tom, vers l’une de nos destinations préférées.

Le mois dernier, Sir Tom a donné un aperçu rare de sa vie personnelle après être devenu la plus ancienne star de couverture du magazine GQ.

Sir Tom a été fait chevalier par la reine lors d’une cérémonie à distance sociale au château de Windsor en juillet

Le centenaire était un phare à émerger au plus fort de la pandémie de coronavirus alors qu’il levait des millions pour le NHS et inculquait un sentiment de solidarité et de positivité dans le pays.

Dans une interview avec le magazine, Sir Tom a parlé de son premier mariage de 20 ans, de la bataille de sa défunte épouse bien-aimée contre la démence et de la façon dont il veut être là pour « les personnes seules qui ont besoin d’aide ».

L’homme de 100 ans s’est effondré en discutant du moment où il s’est rendu compte qu’il devrait mettre sa femme dans une maison de retraite.

Il a déclaré au magazine: « La prendre … elle ne savait pas vraiment ce que nous faisions. Et j’ai senti … je sentais que je la laissais tomber.

«Je me rends compte que c’était le mieux qui pouvait être fait. Je réalise que mon effort n’a pas suffi.

Le trésor national a également plaisanté sur l’installation de deux monte-escaliers chez lui et sur la façon dont il apprécie « beaucoup de sucre » sur sa bouillie chaque matin, « parce que le cholestérol est le cadet de ses soucis à 100 ans. »

Sir Tom a levé plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS en faisant des tours de son jardin du Bedfordshire en avril.

Il visait initialement à collecter 1000 £, mais a battu deux records du monde Guinness et a marqué un single numéro un dans le processus.

Il a dirigé le pays avec sa phrase optimiste: «Demain sera une bonne journée», et a depuis accordé plus de 700 interviews aux médias.

Parlant de sa vie personnelle, Sir Tom a raconté à GQ son mariage non consommé avec sa première épouse Ethel et comment il est devenu un père dans la quarantaine.