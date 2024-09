Le capitaine survit à l’explosion ; pourra-t-il reprendre le bateau ?

NORTH PALM BEACH — Capitaine Tim Hoban veut retourner à l’eau Si son corps gravement brûlé le lui permet. Il se demande s’il y parviendra un jour.

Son bateau a pris feu le matin du 24 août après qu’il l’ait amarré chez Lott Brothers, un magasin de fournitures de pêche le long du boulevard Northlake, et qu’il ait commencé à effectuer un contrôle de maintenance avant ses charters du jour.

« La prochaine chose dont je me suis rendu compte, c’est que j’étais inconscient et englouti par les flammes », a déclaré cet habitant de Lake Park âgé de 47 ans depuis son lit à l’hôpital Jackson Memorial de Miami la semaine dernière. « J’ai sauté du côté du bateau dans l’eau et j’ai commencé à crier à l’aide. »

Près de la moitié du corps de Tim a subi des brûlures au deuxième et au troisième degré. Il se rétablit au centre de traumatologie de Jackson et espère rentrer chez lui cette semaine, après avoir reçu des greffes de peau sur les brûlures couvrant ses jambes, ses pieds, ses mains, son dos et son visage.

Hoban a déclaré que ses blessures étaient « la chose la plus douloureuse » qu’il ait jamais vécue, surtout lorsqu’elles sont nettoyées, ce qui se fait quotidiennement et peut prendre des heures à chaque fois. Son plus grand réconfort a été sa femme, Ashley, qui l’a aidé à manger et à faire ses premiers pas depuis l’explosion.

Le bateau endommagé au-delà de toute réparation était un Grady-White Express 330, un bateau de pêche en eau salée blanc de 33 pieds que Hoban a baptisé « Island Hopper » et appelé son « bébé ». Les milliers de sorties de pêche et de plongée avec tuba qu’il a organisées depuis cette décennie ont été la principale source de revenus de sa famille. Un ami a lancé une collecte de fonds en ligne pour aider à couvrir les frais de subsistance des Hobans pendant sa guérison.

« Son bateau et toutes ses cannes à pêche sont une perte et il n’a plus de moyen de gagner sa vie », a déclaré Jonathan Witkowski de Palm City, ami de Tim depuis plus de 20 ans. « Je me sentais vraiment mal. »

Comment Palm Beach Gardens se développe : Un premier aperçu du Miller Medical Center, situé à côté de l’Interstate 95

Que s’est-il passé ? Le capitaine et sa femme se rappellent le jour où leur bateau et le monde ont explosé

Ashley et Tim Hoban sourient ensemble sur le bateau à partir duquel ils organisaient des sorties de pêche et de plongée avec tuba.

Se distinguant par une barbe rousse fournie et un sourire éclatant, Hoban a grandi en naviguant à Jupiter et aux Bahamas et a attrapé son premier poisson à 2 ans. Ses amis le décrivent comme une personne gentille, généreuse et facile à vivre. Witkowski a déclaré que Hoban avait chargé son bateau de provisions et avait fait au moins quatre voyages aux Bahamas lorsque l’ouragan Dorian a frappé les îles en 2019.

Comme c’est son habitude, Hoban a accosté chez Lott Brothers tôt ce samedi pour acheter de la glace et des appâts. Là, il a essayé de remplacer un interrupteur à flotteur cassé sur son bateau, une pièce qui détecte l’eau dans son réservoir de cale.

Alors qu’il allumait un briquet pour appliquer un connecteur « thermorétractable » pour couvrir et protéger les fils électriques de l’interrupteur pendant qu’ils chauffent, des vapeurs de carburant se sont accumulées sous la cabine et le bateau a explosé. Hoban a pris feu en même temps.

Un matelot de pont de Lott Brothers l’a entendu tomber à l’eau et a lancé une bouée de sauvetage à Hoban. Hoban a déclaré qu’il a nagé, s’est agrippé à des bernacles et s’est hissé sur le quai avec des parties de sa peau et de ses vêtements brûlés. Il a ensuite trouvé un tuyau d’arrosage et s’est aspergé d’eau en hurlant. Lorsque les ambulanciers sont arrivés pour emmener Hoban au centre médical St. Mary’s en ambulance, Hoban leur a immédiatement dit d’appeler sa femme et de lui dire où il se rendait.

« J’aime ma femme et je suis tellement triste qu’elle ait failli me perdre », a déclaré Hoban. « J’étais en feu et tout ce à quoi je pouvais penser était : « Je dois partir d’ici pour pouvoir vivre ». »

Jonathan Witkowski de Palm City examine ce qui reste du bateau de son ami, le capitaine Tim Hoban, après qu’il a pris feu le matin du 24 août 2024.

Ashley se rendait au parc Phil Foster à Riviera Beach pour y retrouver Hoban et prendre son petit-déjeuner lorsque le bateau a explosé. Son cœur s’est serré lorsqu’elle a vu de la fumée sortir de la marina derrière Lott Brothers et l’entreprise entourée de camions de pompiers. Elle a dit qu’elle savait que c’était lui et s’est rendue directement à St. Mary’s après avoir parlé avec un policier sur place.

« Mes mains tremblaient tellement que l’officier m’a fait promettre de ne pas conduire comme une folle », a déclaré Ashley Hoban, 44 ans, qui a grandi au Texas et travaille avec Hoban sur le bateau. « Il m’a dit : « Tu dois être là pour ton mari, alors ne te fais pas de mal en faisant ça ». Je me suis concentrée sur ça. »

À St. Mary’s, les médecins ont fait passer à Hoban un scanner pour vérifier s’il avait subi des lésions internes et, première bonne nouvelle, ils n’en ont trouvé aucune. Ils lui ont alors administré des antibiotiques et d’autres médicaments et lui ont inséré un tube respiratoire avant de l’emmener en hélicoptère à 110 kilomètres au sud jusqu’à Jackson Memorial quelques heures plus tard.

Les incendies de bateaux sont peut-être plus fréquents qu’on ne le pense. Garde côtière américaine on en a recensé 232 à l’échelle nationale en 2022, la plupart étant des explosions liées au carburant, ayant fait 128 blessés et cinq morts.

Comment Palm Beach Gardens se développe : Publix, boutiques et restaurants à venir à Avenir Town Center

Les médecins disent que le corps du capitaine devrait guérir. Son entreprise de location de bateaux fonctionnera-t-elle ?

Ashley et Tim Hoban brandissent un poisson qu’ils ont attrapé dans leur bateau.

Malgré sa douleur, Hoban a déjà franchi un obstacle crucial dans son rétablissement : il a survécu à la première semaine après l’incendie.

La première semaine est la période la plus critique pour les patients souffrant de brûlures graves, explique le Dr Robert Borrego, directeur médical du centre de traumatologie de St. Mary. C’est la période où le risque d’infection et de mortalité est le plus élevé. La peau protège le corps des bactéries, et une peau infectée peut entraîner des maladies mortelles comme la septicémie.

La greffe de peau que Hoban a reçue la semaine dernière devrait réduire ce risque.

Borrego a qualifié les greffes de « clé » pour les patients souffrant de brûlures importantes, car elles favorisent la cicatrisation des plaies et réduisent la douleur du patient. Il est néanmoins possible que les zones greffées et la peau brûlée ne fonctionnent plus exactement comme avant, ce qui peut entraîner des problèmes de mobilité chez les patients brûlés.

« Les mains sont l’une des zones les plus sujettes aux brûlures, car nous les utilisons tous pour gagner notre vie », a déclaré Borrego. « Les patients doivent faire face à de nombreux défis pour pouvoir réutiliser leurs mains. »

Les victimes de brûlures ressentent également de la douleur pendant que les terminaisons nerveuses endommagées se régénèrent. Les brûlures au deuxième et au troisième degré peuvent les endommager au point que les personnes perdent complètement la sensibilité dans certaines zones. La douleur ressentie par un patient pendant que les terminaisons nerveuses se régénèrent fait souvent partie du chemin vers la guérison, a déclaré Borrego.

De nombreuses personnes souffrant de brûlures graves ont besoin d’un temps de récupération d’environ six mois à un an pour « revenir à la normale », a déclaré Borrego.

Voici ce qu’il reste d’un bateau qui a explosé le matin du 24 août à North Palm Beach. Le capitaine Tim Hoban a pris feu en même temps que l’explosion et se remet de ses brûlures à l’hôpital Jackson Memorial de Miami. Vidéo réalisée par l’ami de Hoban, Jonathan Witkowski. pic.twitter.com/CxGOBYtBQd — Maya Lane (@mayalaneyy) 6 septembre 2024

Borrego a déclaré que les personnes souffrant principalement de brûlures au deuxième degré et qui passent beaucoup de temps à bord des bateaux devraient pouvoir retourner sur l’eau une fois guéries. Il leur suffit de protéger leur peau du soleil autant que possible.

Il a déclaré que les patients brûlés sont sensibles aux ulcères de Marjolin, un type de cancer qui peut survenir sur la peau brûlée et qui survient chez les patients qui ne reçoivent pas de greffe de peau, de sorte que la peau endommagée essaie constamment de se remodeler.

Après son retour à la maison, le capitaine suivra des séances de physiothérapie et se rendra à l’hôpital une fois par semaine pour soigner ses blessures pendant au moins plusieurs mois, a déclaré Ashley Hoban. Les patients brûlés peuvent réapprendre à ramasser des objets, à appliquer une pression et à marcher en physiothérapie, que certains peuvent suivre pendant des années après l’incident.

Alors que Hoban fait face à sa douleur, il se rend compte du défi de taille qui l’attend s’il veut retourner sur l’eau. Après sa convalescence, il lui faudra encore de l’argent pour acheter un nouveau bateau. Celui qui a explosé provenait d’un parc de récupération et il a passé neuf mois à le rénover.

« J’ai acheté ce bateau à bas prix et j’ai mis tout mon cœur à le poncer, à le recouvrir de gelcoat, à réparer ses trous traversants et à lui donner une nouvelle puissance », a déclaré Hoban. « Je n’ai pas l’énergie de faire ça maintenant. J’adore être capitaine et je suis vraiment doué pour ça, mais je ne peux même pas marcher en ce moment. »

Le capitaine Tim Hoban de Lake Park se remet de brûlures au deuxième et au troisième degré après que son bateau a pris feu à North Palm Beach le matin du 24 août 2024.

Un avant-goût de Lake Park : Trois restaurants pour goûter à la riche scène gastronomique de cette humble ville

Les amis de Hoban savent qu’il a un esprit résilient et sont certains que cela l’aidera à se relever après l’incendie.

Witkowski en a été le témoin direct. Hoban et Ashley travaillaient comme barmans et livreurs de repas au Stadium Grill de Jupiter, propriété de la famille de Witkowski, lorsque les charters avaient du mal à joindre les deux bouts. Witkowski se souvient de moments comme ceux-là alors qu’il regarde Hoban affronter les moments les plus sombres de sa vie.

« Tim a un véritable amour pour l’eau et il s’enthousiasme beaucoup pour ça », a déclaré Witkowski. « Quand vous allez pêcher avec lui, il est vraiment enthousiaste. Quand vous partez, vous avez l’impression d’être plus qu’un client. Vous êtes comme un ami ou un membre de la famille pour lui.«

« C’est un bon gars avec un bon cœur. »

Maya Washburn couvre le nord du comté de Palm Beach pour The Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY Florida-Network. Contactez-la à [email protected]. Soutenez le journalisme local : Abonnez-vous aujourd’hui.

Cet article a été publié à l’origine sur Palm Beach Post : Le capitaine d’un bateau charter en Floride se remet de l’explosion