Le capitaine Sir Tom Moore, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a levé des millions d’euros pour les services de santé britanniques dans la pandémie, est décédé des suites d’un coronavirus. Sa famille a confirmé sa mort mardi avec un tweet commémoratif sur son compte officiel.

L’homme de 100 ans, connu sous le nom de Captain Tom par ses fans, avait été traité pour une pneumonie au cours des dernières semaines, avant d’être finalement testé positif au COVID-19. Il a été transporté à l’hôpital de Bedford dimanche pour obtenir de l’aide pour sa respiration.

Lundi soir, l’hôpital a déclaré que sa famille avait voyagé pour être avec lui.

Le capitaine Tom est devenu une sorte de trésor national pour les Britanniques l’année dernière après que le centenaire ait fait des tours de son jardin pour la charité.

Initialement visant à collecter 1000 £ (1100 €) pour les travailleurs de la santé lors du premier verrouillage du Royaume-Uni, cet objectif a été rapidement fracassé car il a attiré des légions de supporters partout dans le monde – y compris des célébrités et des membres de la famille royale – rapportant finalement plus de 32 millions de livres sterling (36 millions d’euros). ).

Ses efforts plus tard l’ont vu faire chevalier par la reine Elizabeth II lors d’une cérémonie spéciale au château de Windsor. D’autres investitures au cours de l’été avaient été reportées en raison du virus, mais Buckingham Palace a décidé que le cas du capitaine Tom était exceptionnel.

Mardi, une déclaration de la famille royale a déclaré que la reine avait envoyé un message privé de condoléances, et a ajouté qu’elle avait « beaucoup aimé » rencontrer le capitaine Tom pour le faire chevalier.

Le Bedfordshire Hospitals NHS Trust a également publié une déclaration mardi disant que cela avait été « un immense privilège » de s’occuper de l’ancien officier de l’armée dans ses derniers jours.

«Nous partageons nos plus sincères condoléances et sympathies avec sa famille et ses proches en cette période incroyablement triste», a déclaré l’infirmière en chef Liz Lees OBE. « Nous aimerions également vous remercier et rendre hommage au capitaine Sir Tom Moore pour la contribution remarquable qu’il a apportée au NHS.

« Nous ne fournirons aucun autre commentaire et demanderons aux membres du public et des médias de respecter la vie privée de la famille du capitaine Sir Tom en cette période difficile. »

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson a rendu hommage à « un héros dans le vrai sens du terme » en évoquant le service du vétéran pendant la Seconde Guerre mondiale et ses actions en cas de pandémie qui « nous ont tous unis ».

« Il nous a tous encouragés et il a incarné le triomphe de l’esprit humain », a déclaré Johnson dans un message vidéo enregistré. « Il est devenu non seulement une inspiration nationale, mais une lueur d’espoir pour le monde. Nos pensées vont aujourd’hui à sa fille Hannah et à toute sa famille, et son héritage vivra longtemps après lui. »