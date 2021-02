La déclaration a continué: «Les soins médicaux qu’il a reçus au cours des dernières semaines ont été remarquables et nous savons que le personnel formidable de l’hôpital de Bedford fera tout son possible pour le mettre à l’aise et, espérons-le, rentrer chez lui le plus tôt possible.

«Nous comprenons que tout le monde lui souhaite bonne chance. Nous nous concentrons bien sûr sur mon père et nous vous tiendrons au courant lorsque nous le pourrons.

Un porte-parole de la famille du capt Sir Tom a confirmé qu’il n’avait pas encore reçu de vaccin Covid-19 en raison des médicaments qu’il prenait pour la pneumonie.

De nombreux chiffres ont adressé de bons vœux à l’ancien combattant, y compris au premier ministre.

Boris Johnson a tweeté dimanche soir: « Mes pensées vont beaucoup à @CaptainTomMoore et à sa famille. Vous avez inspiré toute la nation, et je sais que nous vous souhaitons tous un rétablissement complet. »

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a également envoyé un message pour guérir bientôt et a tweeté: « Vous nous avez tous été une inspiration tout au long de cette crise. »

D’autres personnalités ont envoyé leurs salutations, notamment le ministre des vaccins Nadhim Zahawi, le maire de Londres Sadiq Khan et le chanteur Michael Ball, qui a enregistré un single de charité avec le capitaine Sir Tom qui a atteint le numéro un.

Les efforts de collecte de fonds du capt Sir Tom ont permis de collecter plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS, parcourant 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire lors du premier verrouillage national en avril dernier.

Le vétéran a décidé de collecter 1000 £ grâce à son défi caritatif de verrouillage, mais ses efforts ont touché une corde sensible dans la nation, et les éloges et les dons ont afflué.

En reconnaissance de ses efforts, il a été fait chevalier par la reine lors d’une cérémonie en plein air unique au château de Windsor à l’été 2020.