jeLes informations publiées au nom de la famille du capitaine Sir Tom Moore ont révélé qu’il avait été testé positif au Covid-19 le 22 janvier après son retour de l’hôpital où il avait été diagnostiqué avec une pneumonie.

Le communiqué indique que Sir Tom a été testé régulièrement pour Covid-19 entre le 9 décembre et le 12 janvier et que chaque test est retourné négatif.

«Il a été admis à l’hôpital le 12 janvier. Pendant son séjour à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de pneumonie. De plus, comme pour d’autres patients, il a été régulièrement testé pour Covid-19.

«Le 22 janvier, Tom a été renvoyé de l’hôpital au domicile familial où il se sentait le plus à l’aise. Malheureusement, il s’est retrouvé en train de combattre une pneumonie et a été testé positif au Covid-19 ce jour-là.

«Il est resté chez lui, soigné par sa famille et des professionnels de la santé, jusqu’à ce qu’il ait besoin d’une aide supplémentaire pour sa respiration. Il a été emmené en ambulance à l’hôpital de Bedford le dimanche 31 janvier.

«Tom a pu recevoir des visiteurs pour lui dire au revoir à la fin de sa vie. Hier soir, sa fille Hannah et ses petits-enfants Benjie et Georgia ont pu être à ses côtés et sa fille Lucy a pu lui parler sur FaceTime.