Le capitaine Sagar guide Tamil Thalaivas vers une victoire clinique sur U Mumbai

Les Tamouls Thalaivas ont réalisé une performance clinique pour vaincre U Mumba 34-20 lors de la saison 9 de la Ligue Pro Kabaddi vivo au stade couvert de Gachibowli ici mardi.

Le capitaine Sagar a mené de front avec 8 points de tacle, tandis qu’Ajinkya Pawar a contribué avec 5 points de raid.

Les deux équipes se sont disputées au coude à coude dans les premières minutes et ont été bloquées à 2-2 à la 4e minute. Cependant, Narender a effectué un raid et les Thalaivas ont plaqué Guman Singh en succession rapide alors que l’équipe du Tamil Nadu a pris les devants à 5-3 à la 8e minute. Quelques instants plus tard, le raider de Thalaivas, Ajinkya Pawar, a rattrapé Shivansh Thakur et Rinku et a aidé son équipe à infliger un ALL OUT et à atteindre un bastion du match à 10-3. Les défenseurs Mohit et Sahil Gulia ont effectué des points de tacle alors que les Thalaivas continuaient à aller de l’avant.

Cependant, Jai Bhagwan a réussi un raid à plusieurs points et Mohit a taclé Ajinkya Pawar pour garder l’équipe de Mumbai dans le match à 8-14 à la 28e minute. U Mumba a eu une grande chance d’infliger un all out alors qu’il n’y avait que deux joueurs Thalaivas sur le tapis, mais Narender a effectué un raid et les Himanshu ont réussi un SUPER TACKLE peu de temps après pour aider leur équipe à conserver une avance confortable à 18-10 à la fin de la première mi-temps.

Ashish a effectué un raid à plusieurs points dans les premières minutes de la seconde mi-temps, mais les Thalaivas détenaient toujours une grosse avance à 20-12 à la 24e minute. Narender a réussi un magnifique raid à la 28e minute alors que l’équipe du Tamil Nadu a pris une avance de dix points à 23-13. Les Thalaivas ont continué à faire rage et ont réduit U Mumba à seulement trois membres sur le tapis.

Cependant, l’équipe de Mumbai n’a pas perdu espoir et est restée à flot après avoir taclé Pawar à la 33e minute. Cependant, les Thalaivas ont finalement infligé un ALL OUT à la 37e minute et ont pris une énorme avance à 32-18. L’équipe du Tamil Nadu a continué sur sa lancée et a finalement remporté une victoire complète.

