Tom Latham a remplacé Kane Williamson en tant que capitaine et a mené la Nouvelle-Zélande à une victoire mémorable à Edgbaston

Le capitaine remplaçant de la Nouvelle-Zélande, Tom Latham, célébrait sa première victoire en série en Angleterre depuis 22 ans, saluant une « réalisation fantastique » pour son équipe.

Les Black Caps sont en route pour la finale du Championnat du monde de test contre l’Inde à Southampton la semaine prochaine et ont remplacé leurs prochains adversaires en tête du classement de l’International Cricket Council après leur victoire catégorique à huit guichets à Edgbaston.

Et tandis que gagner la pièce maîtresse inaugurale du format est la vraie priorité, rejoindre les classes de 1986 et 1999 en battant l’Angleterre sur leur propre sol est un prix mémorable en soi.

Latham, prenant la place du skipper régulier Kane Williamson qui soigne d’une blessure au coude, a déclaré : « C’est une réalisation fantastique du groupe et je pense qu’il est important que nous célébrions ensemble.

« Il est bien documenté que 1999 était la dernière fois que nous avions gagné ici. Nous sommes venus ici plusieurs fois ces dernières années et n’avons pas tout à fait reçu les récompenses. Je me souviens certainement d’être resté éveillé tard, de regarder des équipes venir en Angleterre et jouer au cricket d’essai au Lord’s et sur ces terrains emblématiques.

« Donc, pour nous, venir ici et mettre une performance au tableau qui nous était fidèle était vraiment important. Je pense que nous l’avons très bien fait au cours des quatre jours et avons obtenu nos récompenses à la fin.

« Nous nous sommes très bien débrouillés au cours des deux matches de test et maintenant que nous les avons cochés, il est important que nous nous concentrions sur l’Inde dans quelques jours. »

