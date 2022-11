Le capitaine pakistanais Babar Azam a soutenu pour produire «quelque chose de très spécial» en demi-finale de la Coupe du monde T20 contre la Nouvelle-Zélande | Nouvelles du cricket

Le capitaine pakistanais Babar Azam mettra fin à sa forme maigre et produira “quelque chose de très spécial” lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 de mercredi contre la Nouvelle-Zélande à Sydney.

C’est le point de vue du mentor de l’équipe pakistanaise Matthew Hayden, Babar n’ayant fait que 7,80 en moyenne dans l’étape Super 12, marquant seulement 39 points au total et tombant pour les chiffres en simple quatre fois sur cinq.

Babar est un ancien frappeur T20I classé n ° 1 au monde – l’Indien Suryakumar Yadav occupe la première place ces jours-ci – et a accumulé plus de 3 200 points et plus de 31 scores de plus de cinquante dans sa carrière T20I à ce jour.

Mercredi 9 novembre 7h30





S’exprimant avant une demi-finale, vous pouvez regarder en direct sur Sky Sports Cricket (préparation à 7h30, début à 8h), l’ancien batteur australien Hayden a déclaré: “Dans une carrière donnée, vous avez des moments importants de hauts et de bas, et les défis et les bosses le long du chemin, elles vous cimentent, vous et votre grandeur, comment vous réussissez dans l’adversité.

“Il ne fait aucun doute que Babar a connu une certaine adversité. Cela ne fera de lui qu’un joueur encore plus grand. Vous ne pouvez pas continuer à frapper des centaines et des 50 et des taux de frappe de plus de 140.

“Comme nous le savons tous à propos de la météo, une fois qu’il y a une accalmie, il y a souvent une tempête qui suit. Alors faites attention, reste du monde, car je pense que vous êtes sur le point de voir quelque chose de très spécial de Babar.”

Image:

Babar Azam en moyenne moins de huit pour le Pakistan dans l’étape Super 12 de la Coupe du monde T20





Les espoirs du Pakistan d’atteindre les demi-finales semblaient minces après le début de sa campagne Super 12 avec des défaites successives au dernier ballon contre l’Inde et le Zimbabwe – mais des victoires contre les Pays-Bas, l’Afrique du Sud et le Bangladesh, couplées à l’Afrique du Sud subissant une perte de choc contre les Pays-Bas, propulsé Les hommes de Babar entrent dans le dernier carré.

Ils sont maintenant à deux victoires d’un deuxième titre de Coupe du monde T20, après avoir remporté leur premier en Angleterre en 2009.

“Bienvenue au cricket pakistanais !”

Les progrès du Pakistan en Australie ont établi des comparaisons avec les “tigres acculés” d’Imran Khan à partir de 1992, cette équipe remportant la Coupe du monde à 50 ans après avoir été au bord de l’élimination.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shaheen Afridi a été chassé par le gardien de guichet Regis Chakabva lors de la dernière balle des manches alors que le Zimbabwe triomphait d’un point sur le Pakistan



Hayden a ajouté: “C’était un tournoi mémorable pour le cricket pakistanais. C’était aussi un tournoi qui était en proie aux nuances du cricket pakistanais; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de performance dominante.

“Il y a une performance qui est mise au défi, puis le Pakistan apparaît soudainement et ils sont dangereux et redoutables. Et ce tournoi était exactement cela.

“[Pakistan all-rounder] Shadab Khan a en fait dit quelque chose de très significatif dans la pirogue l’autre jour lorsque nous jouions notre dernier match : “Bienvenue au cricket pakistanais”.

“(Cela a été une) expérience incroyable, ça a été un tour de montagnes russes, mais un tour que je n’aurais pas autrement.”

Image:

Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson a mené son équipe à la première place du Groupe 1, devant l’Angleterre, deuxième.





Williamson: Un certain nombre de joueurs se sont levés

La Nouvelle-Zélande cherche à atteindre sa troisième finale de Coupe du monde en quatre ans – et espère enfin mettre la main sur le trophée après avoir perdu contre l’Angleterre lors de la finale des 50 ans à Lord’s en 2019, puis avoir subi une défaite contre l’Australie lors de la finale du T20 2021. aux EAU.

Le capitaine des Black Caps, Kane Williamson, a déclaré: “La nature instable du T20 et la nature compétitive du tournoi, avec toutes les équipes qui se battent, signifient qu’il n’y a pas de dépendance à un ou deux joueurs.

“Il y a eu un certain nombre de joueurs qui se sont levés à plusieurs reprises, et tout le monde a certainement levé la main. C’est vraiment essayer de jouer ensemble en équipe et de se concentrer là-dessus.

“Nous sommes certainement concentrés sur notre défi. Et c’est un Pakistan fort.”

Regardez la Nouvelle-Zélande contre le Pakistan en direct sur Sky Sports Cricket mercredi. Le montage commence à 7h30 avant un départ à 8h au Sydney Cricket Ground.