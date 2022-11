Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a déclaré que les joueurs n’étaient “ni aveugles ni sourds” aux inquiétudes concernant les travailleurs migrants, dont le traitement a été à l’honneur dans la préparation de la Coupe du monde au Qatar.

Van Dijk et le reste de l’équipe ont rencontré une vingtaine de travailleurs à la fin de la séance d’entraînement de jeudi à Doha, signant des autographes et jouant avec eux à des matchs de football à petite échelle.

« C’est quelque chose que nous voulions tous en tant que groupe. C’est pourquoi nous avons commencé ce processus et c’était bien de rencontrer chacun d’eux et d’apprendre à les connaître un peu”, a déclaré Van Dijk, le capitaine néerlandais.

« Vous n’avez pas beaucoup de temps, mais vous avez de petites conversations et cela nous donne de l’énergie parce qu’ils sont si positifs de nous rencontrer. Pour nous, c’était exactement la même chose.”

La préparation du tournoi au Qatar a été dominée par les inquiétudes concernant le traitement réservé par l’État du Golfe aux travailleurs, aux femmes et à la communauté LGBTQ.

Des groupes de défense des droits et des médias affirment que des milliers de travailleurs pourraient être morts sur les immenses chantiers de construction. Le gouvernement qualifie ces affirmations de “scandaleuses et offensantes” et dit qu’il envisage une action “juridique” pour défendre le nom du pays.

“De toute évidence, nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas sourds”, a déclaré Van Dijk.

“Nous voyons tous les médias dire tant de choses sur ce qui se passe ici, alors pour nous, c’est bien d’avoir notre propre opinion.

« Nous devons nous regarder et rencontrer des gens. Ce n’est pas facile parce qu’en fin de compte, il s’agit de jouer au football. Pour nous, c’était une grande chose et un grand point de les rencontrer.”

La fédération néerlandaise de football prévoit de vendre aux enchères les maillots que l’équipe portera lors de la Coupe du monde et d’utiliser les bénéfices “pour améliorer la situation des travailleurs migrants au Qatar”.

