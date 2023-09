Le capitaine néerlandais Van Dijk défend Messi après la controverse sur Van Gaal

L’allégation choquante de Louis van Gaal concernant le triomphe de Lionel Messi en Coupe du monde a provoqué un tollé majeur dans la communauté du football.

Les Pays-Bas, entraînés par Van Gaal, ont été éliminés en quarts de finale par le septuple Ballon d’Or et l’Argentine. Le 10 décembre 2022 était la date de leur match lorsque, dans un match serré, l’Albiceleste a battu Die Oranje 4-3 aux tirs au but pour se qualifier pour les demi-finales.

Après les buts de Nahuel Molina et Messi, l’équipe de Lionel Scaloni avait une avance de 2-0 avant le temps additionnel. Néanmoins, Wout Weghorst a marqué deux fois dans les dernières minutes pour forcer la prolongation et finalement une séance de tirs au but passionnante.

Qu’a dit Van Gaal à propos du triomphe de l’Argentine en Coupe du Monde ?

Après le match, Van Gaal, âgé de 72 ans, a annoncé sa retraite de la direction de l’équipe nationale néerlandaise. En fin de compte, Messi et l’Argentine battraient la Croatie en demi-finale avant de vaincre la France en finale de la Coupe du monde.

Cependant, dix mois après la fin du tournoi, Van Gaal doute de la légitimité de la victoire de l’Argentine. Pour la Coupe du Monde 2022, le Néerlandais a fait valoir que l’Albiceleste avait bénéficié d’un avantage injuste.

Plusieurs appels favorables à l’équipe de Messi ont été remis en question par l’entraîneur néerlandais. De plus, il a affirmé qu’un certain nombre de joueurs argentins n’avaient pas été pénalisés tout au long du match. « Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose », a déclaré l’homme de 72 ans à NOS.

« Si vous voyez comment l’Argentine marque des buts et comment nous marquons des buts et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne d’arrivée et n’ont pas été punis, alors je pense que tout cela n’est qu’un jeu préconçu. Je veux dire tout ce que je dis par là. Que Messi devait devenir champion du monde ? Je pense que oui, oui.

Comment Van Dijk a-t-il répondu aux accusations contre Lionel Messi ?

Le capitaine de l’équipe néerlandaise, Virgil Van Dijk, a pris ses distances, ainsi que son équipe, avec les propos de leur ancien entraîneur. « Je l’ai entendu [Van Gaal’s words] ce matin, en effet. Et c’est en fait ça. C’est bien sûr son avis. Tout le monde est autorisé à avoir une opinion. Je ne partage pas le même avis», a-t-il déclaré dans une interview à NOS.

Photo : IMAGO & Moritz Müller