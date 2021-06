Le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum portera un brassard arc-en-ciel « One Love »

Le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum portera un brassard arc-en-ciel portant la phrase « One Love » lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 dimanche contre la République tchèque à Budapest, a confirmé l’entraîneur Frank de Boer.

L’UEFA enquête sur des allégations de chants racistes et homophobes dans la Puskas Arena lors du match nul 2-2 de la France contre le Portugal mercredi. Ce match a eu lieu le même jour que la rencontre de la Hongrie avec l’Allemagne à Munich, lorsque l’UEFA a rejeté une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel en raison de son insistance sur le fait que ce serait un acte politique contre les nouvelles règles introduites par le gouvernement hongrois interdisant les homosexuels à figurer dans le matériel éducatif.

L’UEFA s’attend à une autre foule proche des 60 000 personnes à Budapest dimanche, avec la possibilité d’autres chants ou banderoles discriminatoires.

Mais malgré la controverse, De Boer dit que Wijnaldum est déterminé à porter le brassard « One Love ».

« Nous ne nous sommes pas agenouillés lors des matchs précédents, mais nous savons ce que nous défendons », a déclaré De Boer. « Notre capitaine porte le groupe pour la campagne ‘One Love’ qui s’oppose à toutes les formes de discrimination.





« C’est la plus grande déclaration que nous puissions faire. Gini est un exemple pour nous. Outre ses qualités et ses objectifs, c’est un combattant et une personne qui peut se connecter.

« Il est notre lien entre les fans et les joueurs, et entre les joueurs de l’équipe. Tout le monde l’aime. Vous pouvez le reconnaître à son grand sourire, et il est clair et dit ce qu’il représente. »

L’UEFA attend 6 000 supporters néerlandais et 7 000 Tchèques pour le match, la majorité à l’intérieur du stade étant probablement des supporters locaux.