Le capitaine néerlandais et gardien du PSV Sari van Veenendaal prend sa retraite à 32 ans

La capitaine des Pays-Bas et gardienne du PSV, Sari van Veenendaal, a annoncé qu’elle se retirait du football “pour explorer différentes choses”.

Van Veenendaal, 32 ans, a remporté l’Euro 2017 et faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde des Pays-Bas 2019 qui était finaliste aux États-Unis. Elle prend sa retraite après une carrière en club où elle a joué aux Pays-Bas, en Angleterre et en Espagne.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Son expérience à l’Euro 2022 a été écourtée lorsqu’elle s’est blessée lors du premier match et il a été annoncé plus tard que sa blessure la garderait à l’écart pour le reste du tournoi, ce qui porterait un coup dur aux champions en titre.

“Il est temps de dire au revoir au jeu” elle a écrit dans une déclaration sur les réseaux sociaux. “Cela a toujours été ‘tout ou rien’ pour moi. Chaque jour, j’ai essayé d’atteindre le maximum. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir été en mesure de gagner des trophées et de partager de beaux moments sur et en dehors du terrain avec tant de personnes. des gens formidables.

“Cela me rend si fier et heureux que des jeunes filles puissent dire qu’elles veulent être footballeuses professionnelles. Cela existe. Et le football m’a donné beaucoup plus de souvenirs à chérir. Je le ferai pour toujours.

“Je ne veux plus être sur le terrain tous les jours et en tirer le meilleur parti chaque jour. Il est temps d’explorer différentes choses. C’est ma décision de dire au revoir et cela me semble [like] le bon moment.”

Van Veenendaal a commencé sa carrière à Utrecht en 2007 avant de déménager à Twente en 2010, où elle a remporté l’Eredivisie.

En 2015, elle a déménagé à Arsenal et y est restée quatre ans. Pendant son séjour à Londres, elle a remporté la Super League féminine, la FA Cup et la FA WSL Cup.

En 2019, elle a déménagé à l’Atletico Madrid puis a rejoint le PSV en mai 2020 sur un transfert gratuit.

Elle a été nommée dans l’équipe du tournoi de l’Euro 2017 et a remporté le gant d’or lors de la Coupe du monde 2019. Plus tard cette année-là, elle a également été nommée la meilleure gardienne de but de la FIFA.

“Mes rêves se sont réalisés et j’espère que le football féminin réalisera bien d’autres rêves de jeunes filles. Continuez à croire, ayez foi et profitez du voyage”, a-t-elle ajouté. “Je poursuivrai de nouveaux rêves.”