Le capitaine Manpreet Singh avait un nouveau supporter dans les tribunes alors qu’il menait l’Inde à la finale de hockey masculin

Le joueur de 30 ans, qui a mené l’Inde à une médaille de bronze historique à Tokyo l’année dernière – la première médaille du pays aux Jeux olympiques après un écart de quatre décennies – était heureux que son équipe ait réussi à atteindre la finale après avoir échoué à le faire en 2018 à Gold Coast, en Australie, alors que l’Inde a perdu en demi-finale et a également raté la médaille de bronze après avoir perdu contre l’Angleterre 2-1.

Manpreet était ravi d’avoir sa fille dans les gradins alors que l’Inde atteignait la finale samedi et espérait qu’elle choisirait de jouer au hockey à l’avenir.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

« Aux Jeux du Commonwealth de 2018, nous avons perdu la demi-finale (2-3 contre la Nouvelle-Zélande) et nous avons appris de bonnes choses (des leçons importantes). C’est ce que nous avons appliqué dans ces Jeux du Commonwealth (ici). Il ne faut sous-estimer aucune équipe. Toutes les équipes viendront avec leur meilleur et nous devrions donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, c’est donc ce que nous avons fait.

Il a déclaré que l’Afrique du Sud s’était bien battue, mais que l’Inde était confiante après les avoir affrontés en Pro League FIH plus tôt dans l’année.

“C’est une très bonne équipe, ce sont de bons joueurs habiles et ils n’abandonnent jamais. Aujourd’hui, vous voyez, ils ont aussi donné le meilleur d’eux-mêmes jusqu’au dernier coup de sifflet, c’est ce qu’ils ont de bien.

“Nous savions aussi que ce match n’allait pas être facile pour nous, ils n’allaient pas nous donner une victoire facile. Ils vont nous donner un bon combat. C’est ce qui s’est passé et nous y étions préparés.

“Nous avons marqué les deux premiers buts, mais nous pensions que nous ne devrions pas y aller doucement, car ils peuvent marquer à tout moment”, a déclaré Manpreet.

Le hockey a fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth en 1998 à Kuala Lumpur et l’Australie a remporté la médaille d’or dans les six éditions.

Ils viseront leur septième médaille d’or lorsqu’ils affronteront l’Inde en finale lundi. L’Australie a battu l’Angleterre 3-2 lors de la deuxième demi-finale samedi. Ce sera le troisième affrontement entre l’Inde et l’Australie en finale des Jeux du Commonwealth. L’Inde avait perdu contre l’équipe n ° 1 mondiale lors des éditions 2010 et 2014 pour terminer avec des médailles d’argent.