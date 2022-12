BELOW Deck est revenu pour sa dixième saison en novembre 2022 et a déjà plus de drame qu’auparavant.

Maintenant, les fans veulent tout savoir sur le capitaine Lee Rosbach et son avenir avec le programme.

Karolina Wojtasik/Bravo

Le capitaine Lee Rosbach a rejoint Under Deck en 2013[/caption]

Le capitaine Lee Rosbach est-il parti sous le pont ?

Depuis 2013, le capitaine Lee Rosbach, connu sous le nom de “The Stud of the Sea”, a été vu en vedette sur Under Deck.

Au fil des années, les fans se sont habitués à voir son visage. Cependant, ils ont commencé à poser des questions après qu’il n’ait pas été vu dans le teaser de la saison neuf.

À l’époque, il a été annoncé que Rosbach ne reviendrait pas et serait finalement remplacé par le capitaine Sean Meagher en raison d’une opération à la colonne vertébrale.

La saison suivante a été celle où les choses ont vraiment changé et il a annoncé qu’il ne reviendrait pas en raison de ses problèmes de santé persistants.

« Ma blessure, ça s’aggrave. Le côté gauche de mon corps, je ne ressens rien », a-t-il expliqué, via PEOPLE.

“Je m’attendais à beaucoup plus de progrès que ce que j’expérimente, et le plus frustrant, c’est que je ne peux rien y faire, et c’est difficile.”

Rosbach a dit plus tard à la chef Rachel Hargrove que c’était l’une des “expériences les plus humiliantes” de sa vie.

« La douleur s’aggrave, pas mieux. Je dois à mon équipage de faire ce qu’il faut pour eux. Ils attendent ça de moi », a-t-il déclaré dans l’épisode du 12 décembre 2022.

“Il arrive un moment où un capitaine est vraiment objectif, il devrait faire passer les meilleurs intérêts de son équipage en premier parce que c’est votre principale responsabilité”, a-t-il ajouté.

«Dès que vous montez à bord, vérifiez votre putain d’ego sur le quai. C’est là que vous le laissez.

À l’heure actuelle, on ne sait pas qui remplacera Rosbach.

James Woodley

Le capitaine Lee Rosbach quitte Under Deck en raison de problèmes de santé persistants[/caption]

Qui est le casting de la saison 10 de Under Deck ?

Au fil des ans, les fans de Under Deck ont ​​dû dire au revoir à plusieurs membres de la distribution.

Cette saison, les yachties de Sainte-Lucie incluent :

Fraser Olender (ragoût en chef)

Rachel Hargrove (Chef)

Hayley De Sola Pinto (ragoût)

Alissa Humber (ragoût)

Camille Agneau (Pont/Ragoût)

Ross McHarg (Bosco)

Luis Antonio “Tony” Duarte (matelot de pont)

Katie Glaser (matelot de pont)

Ben Willoughby (matelot de pont)

Comment puis-je regarder Under Deck ?

La saison 10 de Under Deck a débuté le 27 novembre 2022.

De nouveaux épisodes peuvent être regardés les lundis sur Bravo à partir de 20 h HNE.

Les fans peuvent ensuite diffuser les nouveaux épisodes le lendemain sur Peacock ou l’application Bravo.