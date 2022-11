Le capitaine iranien critique les médias anglais avant le choc de la Coupe du monde

Alireza Jahanbakhsh a accusé les journalistes de “jeux mentaux”

Le capitaine de l’équipe nationale iranienne de football, Alireza Jahanbakhsh, a accusé les médias anglais de tenter de déstabiliser son équipe avant leur rencontre de Coupe du monde au Qatar.

Les rivaux du groupe, l’Iran et l’Angleterre, s’affrontent lundi, mais des sections des médias britanniques ont profité de cette accumulation pour sonder les membres de l’équipe iranienne sur les questions politiques entourant les manifestations dans leur pays d’origine.

Répondant à une question lors d’une conférence de presse cette semaine, le milieu de terrain offensif Jahanbakhsh a mis fin aux efforts visant à détourner la discussion du football.

« Je suppose que vous venez des médias anglais », a répondu Jahanbakhsh lorsqu’on lui a posé des questions sur les tensions en Iran après la mort de Mahsa Amini, un homme de 22 ans décédé en détention après avoir été détenu par la “police de la moralité” iranienne.

“Pour être honnête, je ne suis pas sûr que si l’Angleterre n’était pas dans notre groupe, vous seriez venu avec cette question, premièrement”, a ajouté Jahanbakhsh.

“Et deuxièmement, nous y sommes déjà confrontés depuis quelques semaines avec tous les médias anglais – tous les gros titres à mesure que nous nous rapprochons de la Coupe du monde, quelle qu’en soit la raison.”

Lire la suite L’Ukraine intensifie sa tentative d’expulsion de l’Iran de la Coupe du monde

Le footballeur a insisté sur le fait que l’équipe se concentrait sur le tournoi au Qatar, où elle a été tirée au sort dans le groupe B aux côtés de l’Angleterre, du Pays de Galles et des États-Unis.

“Ce que j’ai appris, c’est de toujours respecter l’équipe, respecter le maillot, quoi qu’il arrive”, a déclaré Jahanbakhsh, qui a passé trois ans à Brighton avant de rejoindre l’équipe néerlandaise Feyenoord à l’été 2021.

Ciblant les médias anglais, le joueur de 29 ans a ajouté : « C’est facile d’amener les choses de cette façon, de jouer les jeux mentaux, de poser des questions sur ce qui se passe ici ou là, ou quoi que ce soit.

“Mais nous n’avons que quatre jours pour jouer l’un des plus grands et des plus grands matchs de notre vie – chaque personne impliquée dans l’équipe Melli – et nous nous concentrons tous là-dessus.”

Certains membres de l’équipe nationale iranienne – dont l’attaquant vedette et ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg Sardar Azmoun – ont signalé leur soutien aux manifestants par des messages sur les réseaux sociaux.

Lire la suite Pourquoi le Qatar sera une Coupe du monde pas comme les autres

Mais Jahanbakhsh était sans objet quant à la perspective de protestations parmi les joueurs au Qatar.

“Chaque joueur a des célébrations différentes” dit Jahanbakhsh. « Et vous posez des questions sur l’hymne national.

“C’est aussi quelque chose qui doit être décidé dans l’équipe, dont nous avons déjà parlé. Mais tout le monde ne pense et ne parle que de football.

Plus tôt cette semaine, le manager iranien Carlos Queiroz – originaire du Portugal – a eu un échange tendu avec un journaliste de Sky lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de représenter l’Iran.

« Combien me payez-vous pour répondre à cette question ? Vous êtes une entreprise privée, combien vous me payez ? Discutez avec votre patron et à la fin de la Coupe du monde, je peux vous donner la réponse si vous me faites une bonne offre », Queiroz a répondu

“Je pense que vous devriez commencer à penser à ce qui s’est passé avec les immigrés en Angleterre également. Allez y penser, “ a ajouté l’entraîneur à la sortie de la conférence de presse.