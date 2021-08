Le capitaine indien Virat Kohli dit qu’il appartient aux joueurs de garder le cricket d’essai en vie | Nouvelles de cricket

Le capitaine indien Virat Kohli dit qu’il incombe aux joueurs d’assurer la survie du cricket d’essai à l’avenir

Le capitaine indien Virat Kohli a déclaré qu’il incombe aux joueurs d’assurer la survie du cricket de test alors qu’il se prépare à affronter l’Angleterre dans une série de cinq matchs.

Les hommes de Kohli rencontrent l’équipe de Joe Root lors du premier test à Trent Bridge à partir de mercredi, les équipes s’affrontant dans le format pour la deuxième fois cette année après que l’Inde a gagné 3-1 à domicile en février et mars, après avoir riposté de 1-0 vers le bas.

Le skipper indien affirme que sa passion pour le cricket d’essai ne s’effacera jamais et espère que ses pairs chérissent tout autant le jeu pour s’assurer qu’il ne sera pas perdu du calendrier au milieu du boom du cricket à balles blanches.

S’adressant exclusivement au commentateur de Sky Sports et autre joueur de cricket indien Dinesh Karthik dans une interview que vous pouvez regarder en intégralité sur Sports aériens lors du premier test, a déclaré Kohli. « Le cricket de test aurait probablement eu des problèmes, disons, il y a trois ans, mais je pense que ce sont les joueurs qui maintiennent le cricket de test en vie. Cela dépend de la qualité du cricket.

« Pour être honnête, si nous n’avions pas l’état d’esprit pour jouer au cricket de test et en être si passionnés, cela aurait donné un coup dur au cricket de test partout dans le monde.

« Le championnat du monde de test est une décision très positive car tout est en jeu dans chaque match test auquel vous jouez – mais tout dépend de ce que les joueurs attendent du cricket test.

Kohli a marqué plus de 7 500 courses en 92 tests pour l’Inde jusqu’à présent

« S’il est considéré comme un format où vous ne voulez pas faire d’effort pendant cinq jours, il n’y a pas de survie.

« Si en regardant à la télévision, les gens ont l’impression: » Je ne veux pas rater une balle parce que ces 11 gars vont aller contre ces 11 gars pendant cinq jours pour obtenir un résultat « , c’est ce qui maintiendra Test Cricket en vie.

« Je pense qu’il n’y a pas assez de motivation de la part des gens vers Test cricket – c’est ce que j’observe et c’est pourquoi vous pouvez très bien voir des équipes abandonner invariablement très facilement et ne pas trouver de moyens de revenir dans le jeu.

« Je ne connais pas l’état d’esprit des autres, mais pour moi, c’est le summum absolu du jeu. Je donnerai tout à Test cricket pour le temps que je joue, je peux vous l’assurer. »

Kohli parle à Dinesh Karthik de ce qu'il faudra pour gagner une série de tests en Angleterre

Kohli vise à mener l’Inde – juste derrière les vainqueurs du Championnat du monde des tests, la Nouvelle-Zélande dans le classement des tests ICC – vers une première victoire de la série Test en Angleterre depuis 2007.

Le joueur de 32 ans – qui fait partie des équipes indiennes battues 3-1 et 4-1 en Angleterre respectivement en 2014 et 2018 – dit qu’il faudra « une folie implacable et la poursuite de l’excellence chaque jour » pour que son équipe triomphe.

Cependant, il ne place pas la série au-dessus des autres et dit que la chose la plus importante pour lui est que son équipe continue de jouer avec l’état d’esprit positif qu’il exige.

En gagnant en Angleterre, Kohli a ajouté: « Il faut une folie implacable et la poursuite de l’excellence chaque jour sur une série de cinq tests

Des centaines pour Atherton. Hussain, Kohli et Tendulkar, ainsi que le triplé de Broad et l'impression de Bob Willis de Cook – découvrez quelques-uns des meilleurs moments de Trent Bridge lors des précédents tests Angleterre vs Inde !

« Pour vous dire ‘Je veux travailler dur et me retrouver dans des situations difficiles’. Vous devez être prêt pour ce genre de charge de travail et de charge mentale.

« Pour moi personnellement, cela ne signifie rien de plus pour moi que de gagner un match test ou une série test partout ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas des anecdotes ou des jalons dans ma carrière.

« Nous cherchons à gagner chaque match test et c’est ce qui compte le plus pour moi. C’est une culture, ce sont des résultats.

« Pour le cricket indien, oui, ce serait une chose énorme. Nous l’avons déjà fait et nous pouvons le refaire, mais cette culture est ce qui m’est le plus cher.

« Même si nous perdons un match test, je veux que nous visions la victoire et que nous ne nous rendions pas ou que nous essayions de sauver un match test le troisième ou le quatrième jour. Ce n’est tout simplement pas acceptable. »

