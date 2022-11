Le capitaine Horvat a 3 points, menant les Canucks à une victoire de 5-4 sur les Sabres

Bo Horvat a inscrit un but et deux aides alors que les Canucks de Vancouver ont battu les Sabres de Buffalo 5-4 mardi soir pour casser un dérapage en trois matchs.

Les Canucks ont également obtenu des buts de Dakota Joshua, Ethan Bear, Elias Pettersson et JT Miller en clôturant un road trip de cinq matchs. Pettersson a ajouté une aide et le gardien remplaçant Spencer Martin a effectué 28 arrêts.

Jeff Skinner a marqué deux fois pour les Sabres en difficulté. Alex Tuch a récolté un but et deux passes, Casey Mittelstadt a également marqué et Tage Thompson a récolté deux passes. Craig Anderson a stoppé 27 tirs. Buffalo en a perdu six de suite après un homestand de quatre matchs sans victoire.

Les Canucks ont marqué des buts en avantage numérique à 1:12 d’intervalle pour se donner une avance de 5-2 au milieu de la deuxième période. Horvat a obtenu son 14e sur une échappée avant de remporter une mise au jeu pour préparer Miller.

Bear a marqué son premier but en huit matchs depuis que Vancouver l’a acquis lors d’un échange le 28 octobre avec la Caroline. La passe en revers de Horvat a alimenté Bear dans la fente haute.

Skinner a mis fin à une sécheresse de sept matchs avec son premier match à plusieurs buts de la saison pour Buffalo.

Rasmus Dahlin a glissé une passe à travers deux défenseurs pour placer Skinner sur le pas de la porte en première période. Thompson a fait un geste astucieux et a trouvé Skinner grand ouvert dans le cercle gauche en seconde.

Tuch a redirigé le tir de la pointe d’Owen Power et a fait rebondir la rondelle devant Martin en deuxième période pour son huitième but.

Mittelstadt a amené les Sabres à moins d’un but lorsqu’il a marqué avec 7:58 à faire dans le match. C’était le troisième but de Mittelstadt en cinq matchs.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Buffalo a rayé les attaquants Kyle Okposo (blessure au bas du corps) et Jack Quinn (non divulgué), et a rappelé Riley Sheahan et Anders Bjork des mineurs.

Vancouver a mis en avant Jack Studnicka (bas du corps) sur la liste des blessés et a rappelé Lockwood, qui a obtenu son premier point dans la LNH avec une aide sur le but de Joshua.

LE RETOUR DE JOKIHARJU

Le défenseur des Sabres Henri Jokiharju est revenu dans l’alignement après avoir raté 11 matchs en raison d’une fracture au visage.

SUIVANT

Canucks : accueillez les Kings vendredi soir.

Sabres : Ouvrir un road trip de trois matchs mercredi soir à Ottawa.

