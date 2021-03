Le capitaine Glenn appelle un nouvel équipage de yacht à voile sous le pont « fou »

Travaillez dur, jouez dur.

Dans une discussion exclusive avec E! Nouvelles, Yacht à voile sous le pontle capitaine Glenn Shephard a taquiné ce que les fans peuvent attendre de son équipage de la saison deux. Selon le capitaine de Parsifal III, il y a « quelque chose de vraiment spécial » dans le casting de cette saison.

« Ils sont fous, c’est sûr. Ils savent faire la fête », a partagé le capitaine Glenn en exclusivité avec E! Nouvelles. « Ils sont un peu sauvages, mais ce sont tous des gens vraiment formidables. Ils sont très, très positifs et concentrés sur le travail qui les attend. »

En plus de Captain Glenn, la nouvelle saison de Yacht à voile sous le pont chef étoilé Natasha De Bourg, ragoût de chef Daisy Kelliher, ingénieur en chef Colin Macrae, premier compagnon Gary King, deuxième ragoût Dani Soares, troisième ragoût Alli Dore et matelots Sydney Zaruba et Jean-Luc Cerza Lanaux.

Et quand le capitaine Glenn a dit que l’équipage savait faire la fête, on le croyait. En fait, dans la bande-annonce de janvier pour la saison deux, l’équipage était en « mode fête » tout en étant enfermé sur le bateau à cause du COVID-19.