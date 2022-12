Le capitaine français Hugo Lloris dit que “l’adrénaline” aidera ses coéquipiers à vaincre le virus

Le capitaine français Hugo Lloris pense que l’adrénaline de jouer une finale de Coupe du monde aidera ses coéquipiers à surmonter les perturbations causées par un virus dans le camp.

Raphael Varane, Ibrahima Konate et Kingsley Coman se sont tous entraînés loin du reste de l’équipe après avoir montré des signes de maladie.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Coman, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont raté la demi-finale de mercredi face au Maroc en raison d’une maladie, même si l’entraîneur Didier Deschamps espère que ces trois joueurs seront disponibles. Les Bleus tiendront leur dernière séance d’entraînement plus tard samedi.

La France affrontera l’Argentine au stade Lusail dimanche dans le but de devenir le troisième pays de l’histoire et le premier depuis le Brésil en 1962 à défendre avec succès la Coupe du monde.

“Sur le virus, on n’est jamais vraiment préparé à ce genre de choses mais on essaie de se préparer au mieux pour ce match, ce sont des choses pour lesquelles on n’était pas forcément préparés mais on reste concentré et bien sûr on sommes très excités de jouer une finale de Coupe du monde”, a déclaré Lloris.

“Je pense que dans le passé, nous avons prouvé que les équipes françaises qui ont réussi ont toujours basé ce succès sur un fort esprit d’équipe.

“Alors on essaie de puiser dans ça, il y a un très bon feeling dans le camp depuis le début du tournoi et il n’y a pas de raison que ce ne soit pas pareil demain.

“Nous allons essayer de faire de notre mieux malgré les circonstances, je pense que grâce à l’adrénaline et à l’excitation que nous ressentirons, nous serons tous suffisamment en forme et prêts à faire tout ce que nous pouvons pour gagner cette dernière bataille.”

S’exprimant samedi, Deschamps n’a pas été en mesure de fournir une mise à jour sur la condition physique de son équipe car il “est parti tôt ce matin, donc ils dormaient tous encore”, mais a insisté sur le fait que la France était heureuse de jouer le rôle de “méchants”, de nombreux fans souhaitant que Lionel Messi le fasse. remporte sa première Coupe du monde à 35 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait “seul” à vouloir que la France gagne, Deschamps a répondu : “J’ai souvent ce sentiment mais je vais bien être seul, ça ne me dérange pas. Ces incertitudes arrivent toujours.

“Bien sûr, nous sommes ici et nous avons tout fait pour être bien préparés pour le match de demain contre l’Argentine, [their coach] Lionel Scaloni a également eu quelques défis. Ils ont perdu leur premier match contre l’Arabie Saoudite mais ils sont toujours là.

“Dans une finale de Coupe du monde surtout, si tu as le match et tout un contexte derrière ça, l’objectif est de sortir avec le titre.

“Je sais que l’Argentine et de nombreuses personnes dans le monde, y compris certains Français, espèrent que Lionel Messi remportera la Coupe du monde, mais nous allons tout faire pour atteindre notre objectif.”