Le capitaine espagnol Carvajal défend sa position sur Hermoso et Rubiales

Dani Carvajal a insisté sur le fait qu’il ne s’était pas demandé si Jennifer Hermoso était la « victime » du baiser non sollicité du président suspendu de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, après une interview à la radio dans laquelle le défenseur espagnol et du Real Madrid semblait suggérer que les joueurs « ne peuvent pas prendre une position » sur la question.

Carvajal – l’un des joueurs seniors de l’équipe masculine d’Espagne – s’exprimait après que l’équipe a publié un communiqué lundi, condamnant la conduite « inacceptable » de Rubiales au lendemain de la victoire finale de l’équipe féminine de la Coupe du monde.

– Retraçant les cinq années controversées du président de la Fédération espagnole à la tête de la Fédération espagnole

Des critiques ont été formulées concernant l’incapacité de l’équipe masculine d’Espagne à s’exprimer plus tôt en faveur d’Hermoso et de ses coéquipiers. La déclaration du groupe intervient deux semaines après le comportement de Rubiales, qui l’a vu suspendu par la FIFA et confronté à des appels répétés à la démission.

« En fin de compte, il y a des instances juridiques qui vérifient si Jennifer a été victime de quelque chose », Carvajal a déclaré à la radio espagnole Onda Cero mardi. « Nous restons en dehors de cela. Il y a des gens qui doivent décider s’il y a un coupable ou une victime.

« Nous ne pouvons pas prendre position, ni condamner l’un ou l’autre camp à l’avance, sans vraiment savoir ce qui s’est passé, car à ce jour, Jennifer n’a pas déposé de plainte. »

Les procureurs espagnols ont ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si Rubiales a commis une infraction pénale et ont offert à Hermoso la possibilité de participer à cette enquête.

Dans le même temps, la FIFA a entamé une procédure disciplinaire – suspendant temporairement Rubiales de toute activité liée au football pendant 90 jours – et le gouvernement espagnol a également demandé que Rubiales soit démis de ses fonctions.

« Je n’ai jamais dit que Jenni n’était pas la victime », a précisé Carvajal lors d’une conférence de presse mercredi. « J’ai parlé de préserver la présomption d’innocence pour tout le monde. Je n’ai qualifié personne de victime ni de coupable.

« Je peux comprendre que si Jenni traverse une mauvaise passe, nous devons faire preuve de solidarité avec elle, comme avec n’importe qui d’autre. Je ne pense pas que le président [Rubiales] vit également des moments très agréables en ce moment. Je ne suis pas ici pour juger ou catégoriser absolument qui que ce soit. »

Carvajal a déclaré que son expérience de travail avec Rubiales – devenu président de la RFEF en 2018 – avait été positive.

« Son traitement professionnel à mon égard a toujours été excellent », a-t-il déclaré. « En tant que joueur, en ce qui concerne la façon dont il nous a aidé lors des tournois, avec nos familles, cela a été exceptionnel. Ce n’est pas à moi de faire le ménage ou de ne pas faire le ménage à la fédération. »

La RFEF a publié mardi un communiqué présentant ses excuses au monde du football pour le « comportement totalement inacceptable » de Rubiales et a déclaré qu’elle coopérait à la procédure disciplinaire à son encontre.

La fédération, actuellement dirigée par le président par intérim Pedro Rocha, a également limogé mardi le sélectionneur espagnol Jorge Vilda et l’a remplacé par son ancienne assistante, Montse Tomé.

Les 23 membres de l’équipe espagnole vainqueur de la Coupe du monde féminine ont déclaré qu’elles ne joueraient plus pour leur pays sans un changement à la tête de la fédération.