Le capitaine d’une équipe de hockey junior décède lors d’un tournoi dans le sud de l’Ontario

Eli Palfreyman, qui a récemment été nommé capitaine des Ayr Centennials de la Ligue de hockey junior du Grand Ontario, est décédé lors d’un tournoi de pré-saison cette semaine dans la petite ville, a annoncé l’équipe mercredi.

L’équipe est “dévastée” par le décès du joueur de 19 ans, a indiqué dans un communiqué le vice-président des Centennials, Brian Shantz.

“Nous demandons vos prières et votre soutien pour la famille d’Eli et chacun de nos joueurs. Notre organisation Centennials et la communauté d’Ayr sont en deuil”, indique le communiqué.

“Eli a reçu les meilleurs soins de notre personnel médical et une réponse rapide du personnel ambulatoire. Les médecins auront plus de réponses pour nous dans les prochains jours.”

“Par respect pour le droit de la famille à la vie privée, nous ne spéculerons sur rien en cette période très difficile. La nation Cens a également besoin de temps pour guérir pendant cette période dévastatrice.”

L’équipe fournit un soutien en matière de santé mentale et de deuil aux joueurs et au personnel.

Dans une vidéo publiée sur la page Instagram des Centennials il y a cinq jours, et avec le mérite du média local 519 Sports Online, Palfreyman, de Cambridge, en Ontario, a déclaré que c’était un honneur d’être nommé capitaine.

“Depuis que j’ai déménagé à Cambridge, je viens voir des matchs à Ayr”, a-t-il déclaré. “Faire partie de l’organisation l’année dernière en tant que capitaine adjoint était un honneur et revenir cette année, ma dernière année, en tant que capitaine, les mots n’expliquent pas à quel point je suis honoré d’être à ce poste.”

Le site Web Elite Prospects a déclaré que Palfreyman avait joué pour les Cambridge Hawks et les Kitchener Dutchmen, et avait rejoint les Centennials en 2021. Il a également joué pour les Atlanta Mad Hatters dans la United States Premier Hockey League.

Les Centennials participaient cette semaine à un tournoi dans le sud de l’Ontario au North Dumfries Community Complex à Ayr, à 100 kilomètres au sud-ouest de Toronto, qui comprenait des équipes de l’Ontario, des États-Unis et de l’Allemagne.

Dans un tweet, le canton de North Dumfries a déclaré que les Centennials “ont subi la perte tragique d’un de leurs joueurs” lors d’un match.

Les drapeaux de l’arène ont été mis en berne.

Le maire dit que la communauté est “attristée” par la mort

La mairesse de North Dumfries, Sue Foxton, qui était au match de mardi, a qualifié la mort de Palfreyman de « déchirante ».

“En tant que communauté, nous sommes attristés et pleurons la perte avec notre famille Cens et la famille de ce jeune homme. Il n’y a pas de mots justes, juste du chagrin”, a-t-elle déclaré dans un courriel à CBC News.

Le service de police régional de Waterloo a confirmé que des agents avaient été appelés mardi pour une urgence médicale à l’aréna de hockey du centre communautaire de North Dumfries.

“Des membres de la communauté ont aidé l’individu jusqu’à l’arrivée des services d’urgence. L’individu a été transporté à l’hôpital Cambridge Memorial où il a malheureusement été déclaré décédé”, a déclaré la police à CBC News.

La GOJHL a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que tous les matchs hors concours prévus mercredi et jeudi ont été reportés.

“En raison des circonstances entourant l’incident, la GOJHL ne publiera aucune autre information pour le moment. Nous fournirons plus d’informations à une date ultérieure”, indique le communiqué.

Dans un tweet du 29 août, l’équipe a déclaré que le tournoi était “une excellente occasion pour ces jeunes joueurs d’être vus par tant de dépisteurs”, notamment des collèges, des universités, de la Ligue de hockey de l’Ontario et des équipes de la Ligue nationale de hockey. Le calendrier du tournoi a indiqué que les Centennials affrontaient les Boston Jr. Bruins mardi à 19 h HE.

La GOJHL compte plus de deux douzaines d’équipes réparties en trois conférences : Western, Midwestern et Golden Horseshoe.

“L’ami de tout le monde”

De nombreuses personnes ont rendu hommage à Palfreyman sur les réseaux sociaux.

