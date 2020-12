Un capitaine de club de football a été retrouvé pendu après avoir dit à ses amis qu’il « ne pouvait plus continuer » au cours d’une soirée mélangeant de l’alcool et de la cocaïne, selon une enquête menée aujourd’hui.

Shaun Young était devenu ému alors qu’il était avec des amis à Pontypridd, dans le sud du Pays de Galles, et leur a dit qu’il avait « fini » et « ne pouvait plus continuer comme ça ».

Lorsque le jeune homme de 21 ans ne s’est pas présenté au travail le lendemain matin, son père dévasté, Paul Young, s’est rendu chez lui où il a trouvé son fils pendu.

L’enquête a révélé que Shaun s’était vu prescrire des antidépresseurs après avoir dit à son père qu’il avait des pensées suicidaires.

Mais Shaun, qui était capitaine de l’équipe senior de l’Ely Valley FC, se sentirait «dix fois plus mal» après avoir bu de l’alcool.

Sa petite amie, Jasmine Adams, a déclaré que Shaun « embouteillerait » ses émotions et ne voulait pas rendre son père « bouleversé ».

Shaun était allé à Pontypridd en février quand il a commencé à «déchirer» et a dit à son ami Thomas Ivey: «J’ai fini», ajoutant: «Laissez-moi tranquille, je ne peux plus continuer comme ça».

M. Ivey a ramené Shaun chez lui à Tonyrefail dans un taxi et il a promis qu’il serait au travail le lendemain.

Son père lui a envoyé un texto le jour suivant mais n’a pas eu de réponse et s’est inquiété quand il ne s’est pas présenté au travail.

Lors de l’enquête à Pontypridd, une cause médicale de décès a été donnée comme «une pression sur le cou après la pendaison».

M. Hughes a enregistré une conclusion narrative de «l’automutilation délibérée dans un contexte d’intentions peu claires».

La mort de Shaun survient après une série d’enquêtes similaires dans le domaine de jeunes hommes mélangeant cocaïne et alcool avec des « effets catastrophiques ».

Le coroner principal Graeme Hughes a déclaré: « La mort de Shaun n’est pas la première dans les circonstances dont nous avons entendu parler aujourd’hui de jeunes hommes, en particulier dans la Rhondda, se suicidant dans des circonstances similaires.

« C’est visiblement une tendance préoccupante et troublante dans cette cour au cours des 12 à 18 derniers mois.

« Si cette enquête met en évidence quelque chose que ceux-ci pourraient lire dans la presse, elle mettra en évidence les effets catastrophiques de la consommation simultanée de cocaïne et d’alcool sur les personnes souffrant de problèmes de santé mentale non importants.