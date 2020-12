Cette décision signifie que le trio ratera le match test de samedi contre l’Australie.

« L’Union argentine de rugby rejette fermement les commentaires discriminatoires et xénophobes publiés par les membres de l’équipe des Pumas sur les réseaux sociaux », a déclaré un communiqué de l’instance dirigeante.

Il a ajouté: «Bien que les messages aient été exprimés entre 2011 et 2013 et ne représentent pas l’intégrité en tant que personnes dont ils ont fait preuve pendant cette période avec Los Pumas, de la Fédération argentine de rugby, nous condamnons toute expression de haine et nous considérons inacceptable que ceux-ci qui les expriment représentent notre pays. «