Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos va quitter la Liga Club

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, doit quitter le club, ont annoncé mercredi les géants de la Liga.

Le Real a déclaré qu’il y aurait un « acte d’hommage et d’adieu » à Ramos jeudi en présence du président du club Florentino Perez.

Ramos, 35 ans, a souffert de blessures cette saison et n’a joué que cinq fois depuis le début de l’année.

Les 21 apparitions de Ramos pour le Real Madrid toutes compétitions confondues sont son plus bas en 15 saisons avec le club.

L’Espagnol a rejoint Madrid en provenance de Séville en 2005 et est l’un des joueurs les plus titrés du club, ayant remporté cinq titres en Liga, quatre Ligues des champions et deux Copas del Rey.

Cette saison, Ramos a raté des matchs après avoir attrapé Covid-19 et aussi à cause de blessures à la cuisse droite, au mollet gauche et, plus récemment, à ses ischio-jambiers gauches.

Il était dans l’équipe de Madrid pour le dernier match de la saison de Liga contre Villarreal mais n’a pas joué.

Le défenseur vétéran a également été omis de l’équipe d’Espagne pour l’Euro 2020.

L’absence de Ramos signifiait qu’il n’y avait pas un seul joueur madrilène dans l’équipe espagnole.

Ramos est le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale espagnole, ayant disputé 180 matchs. Avec 23 buts, il est également le huitième meilleur buteur de tous les temps d’Espagne.

Il a représenté l’Espagne à quatre Coupes du monde et trois championnats d’Europe. Il était un membre clé des équipes qui ont remporté la Coupe du monde 2010 et les Championnats d’Europe en 2008 et 2012.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici