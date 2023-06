Le capitaine du Real Madrid, Nacho Fernandez, signe un nouveau contrat d’un an

Le Real Madrid a confirmé que le capitaine Nacho Fernandez avait signé un nouveau contrat d’un an avec le club.

Le défenseur, 33 ans, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait décidé d’accepter l’offre de Madrid d’un nouveau contrat, après avoir envisagé de s’éloigner du club à la recherche de plus de temps de jeu.

UN déclaration du club a déclaré jeudi: « Le Real Madrid et Nacho Fernández ont convenu d’une prolongation du contrat de notre capitaine, le gardant lié au club jusqu’au 30 juin 2024.

« Nacho a représenté le Real Madrid pendant 22 ans, depuis qu’il a rejoint l’équipe de l’académie des moins de 11 ans du club en 2001.

« Il a disputé 319 matches avec l’équipe première du Real Madrid, remportant 23 trophées : trois Coupes d’Europe, cinq Coupes du Monde des Clubs, quatre Super Coupes d’Europe, trois titres de LaLiga, deux Copas del Rey et quatre Super Coupes d’Espagne. »

L’international espagnol Nacho assume le rôle de capitaine du club depuis le départ de Karim Benzema au début du mois.

« Il y a toujours des offres d’ailleurs, mais j’ai décidé de rester un an de plus », a déclaré Nacho à TVE le 11 juin. « Je suis vraiment heureux et excité de rester. »

Le défenseur polyvalent, dont la position préférée est l’arrière central mais peut également jouer à l’arrière sur les deux flancs, a pris du retard Eder MilitaoDavid Alaba et Antonio Rüdiger parmi les options de l’entraîneur Carlo Ancelotti en défense centrale.

Nacho a disputé 27 matchs de LaLiga la saison dernière, en commençant 18, mais est devenu de plus en plus important au cours de la campagne, ce qui l’a convaincu de continuer au Bernabeu.