Le capitaine des Rockets de Kelowna reçoit l’appel au camp de hockey d’Équipe Canada

Colton Dach frappe à la porte des rouges et blancs.

Le capitaine des Rockets de Kelowna a mérité une invitation au camp d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde junior de hockey sur glace U-20 2023 plus tard ce mois-ci dans les Maritimes.

Dach a utilisé sa taille et son tir puissant pour marquer plus d’un point par match jusqu’à présent cette saison de la WHL, inscrivant neuf buts et huit passes décisives au cours des 14 premiers matchs.

Il a participé au camp de démonstration d’été l’été dernier.

C’était un camouflet sans doute surprenant pour le coéquipier et capitaine adjoint de Dach, cependant, à Andrew Cristall. Ce fut une saison extrêmement productive pour l’étoile de deuxième année, dont les 45 points en 25 matchs ne devancent que Connor Bedard des Pats de Regina dans la WHL.

Dach était l’un des 13 joueurs de la WHL à recevoir l’appel au camp, et le seul Rocket. L’équipe qui a ouvert la voie aux invitations était les Thunderbirds de Seattle, avec quatre.

Les Championnats du monde juniors débutent le lendemain de Noël.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de Kelownahockeyhockey juniorKelowna RocketsWHL